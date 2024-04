Salir del paro y encontrar un empleo es más difícil entre enero y marzo

Como también sucedió en los dos años anteriores, el primer trimestre del año deja un repunte en el número de desempleados, aunque este último ha sido más intenso que los registrados desde la pandemia (117.000 personas). El número de parados se mantiene por debajo de los tres millones, pero se acerca más a esta barrera de lo que lo hizo en los tres trimestres anteriores, a pesar de ser el mejor dato anotado entre enero y marzo desde 2008. Pero, ¿es más difícil encontrar empleo en este periodo? No es fácil dar respuesta a esta pregunta, pero la estadística de flujos de la población activa que elabora el Instituto Nacional de Estadística da algunas pistas sobre ella.

Algo más de 664.300 perdieron su puesto de trabajo en los tres primeros meses del año, pasando de la ocupación al desempleo, mientras que otras 679.400 hicieron el camino contrario, dejaron atrás el paro y pasaron a estar ocupadas. Este segundo grupo es más abultado, pero es significativamente inferior al del cuarto trimestre de 2023 (766.000 personas), tercer trimestre (699.400), segundo trimestre (855.900) y algo más reducido que el de doce meses antes (679.500). Esta tendencia se repite en casi todos los años anteriores -a excepción de 2020 y 2016- de forma que entre abril y junio hay más movimientos de trabajadores del paro a la ocupación.

Entre los factores que explican estos datos, tiene un peso fundamental el carácter estacional del mercado de trabajo español, en el que el sector servicios acostumbra a concentrar buena parte de la creación de puestos de trabajo. La Semana Santa y el inicio de las buenas temperaturas suelen reflejarse en un tirón económico que a su vez se traduce en una importante creación de empleo en la hostelería, el comercio u otros servicios. El portal de empleo InfoJobs informaba a finales de marzo de que el turismo y la restauración ya colmaban 16.000 ofertas de empleo en su plataforma, a pesar de que se había dado un ligero descenso respecto al dato de 2023 (18.123).

En los primeros tres meses del año creció el paro en todos los sectores respecto al dato de diciembre, pero lo hizo especialmente en el ámbito de los servicios (128.600) que guarda una importante distancia con la industria (28.900), la construcción (26.700) y sobre todo, con la agricultura (800). Además, lo hizo más entre los hombres (77.500) que entre las mujeres (39.500) llevando las respectivas tasas de paro al 11% y 13,73%. En cambio, descendió el número de personas en 32.400 el total de personas que están en búsqueda activa de empleo por haber perdido su puesto de trabajo hace más de un año y en 35.6000 el volumen de las que tratan de incorporarse al mercado laboral.

No obstante, esta caída se explica por el descenso anotado en el grupo que lleva entre uno y dos años buscando un empleo, dado que el número de los que superan este tiempo registra un ligero repunte y ya suma 741.300 personas. Un dato que resulta clave cuando el Ministerio de Trabajo y Economía Social tiene pendiente aprobar la reforma del subsidio por desempleo que perciben muchos de estos desempleados. Se trata de una de las reformas vinculadas al cuarto pago de los fondos Next Generation y que, previsiblemente, va a suponer un recorte en el monto de 10.000 millones de euros que esperaba recibir España con este envío. El Gobierno mantiene abierta una mesa de negociación que lleva más de dos meses sin citarse, al no tener garantizado el voto a favor de Podemos cuando llegue al hemiciclo del Congreso de los Diputados.

La mayoría de personas que están en esta situación se ubican en la franja que va de los 50 a los 64 años, por lo que en todo caso serían perceptores del subsidio para mayores de 52 cuya base de cotización fijada en el 125% motivó el voto en contra de los morados a la reforma planteada por el gobierno de coalición. Si bien, el número de estos que son jóvenes con una larga carrera de cotización por delante no merece menosprecio. Son más de 51.000 personas de 25 a 29 años las que llevan más de dos en búsqueda de un empleo, más de 53.000 con entre 30 y 34 años y más de 52.000 con entre 35 y 39 años. Incluso están registrados más de 32.500 jóvenes con menos de 24 años que arrastran este problema para encontrar un puesto de trabajo desde hace al menos dos años.