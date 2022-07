Sánchez anuncia una ayuda extra de 100 euros al mes para estudiantes con beca. 

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que cerca de un millón de estudiantes mayores de 16 años de toda España recibirán el próximo curso, de septiembre a diciembre, una beca extra de 100 euros mensuales. "Les anuncio que todos los estudiantes mayores de 16 años que disfrutan de una beca, recibirán una nueva beca complementaria de 100 euros mensuales, la recibirán cerca de 1 millón de estudiantes de toda España, de septiembre a diciembre, queremos garantizar la igualdad de oportunidades", ha declarado Sánchez.

Previamente, ha criticado sin mencionarlo de forma expresa la política de becas de la Comunidad de Madrid, que prevé ayudas para el curso 2022/23 a familias con rentas de hasta 100.000 euros al año para enseñanzas no obligatorias, también en centros privados."En los últimos días, se ha debatido mucho sobre el diseño de políticas de becas en distintas administraciones, quiero ser firme, apostamos por las becas para activar el ascensor social, no para perpetuar desigualdades", ha añadido Sánchez. "El Gobierno de España apuesta por becas para activar el ascensor social y no para perpetuar desigualdades", ha comentado.

Así lo ha manifestado el presidente del Gobierno este martes 12 de julio durante su discurso en el Debate sobre el Estado de la Nación, que tiene lugar en el Congreso de los Diputados hasta el próximo jueves 14 de julio. Por otra parte, Sánchez ha anunciado que el Gobierno aprobará el 'Código Escuela 4.0' para que los casi seis millones de alumnos de Educación Infantil, Primaria y de ESO puedan desarrollar su competencia digital "en pensamiento computacional", en concreto en programación y robótica. Y es que, tal y como ha explicado, se habla mucho de aprender idiomas pero "se nos olvida el más importante, que es el del presente y del futuro": la programación y la robótica.

El presidente del Gobierno ha elevado la apuesta por las medidas sociales como la construcción de hasta 12.000 viviendas en Madrid, de las que el 60% serán públicas o bonificaciones del 100% para los abonos de trenes de Cercanías, Rodalies y Media Distancia. El líder del Ejecutivo ha prometido la gratuidad de todos los billetes multiviajes de Renfe desde el 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre de este año. También ha anunciado un varapalo a las grandes eléctricas y otro a las grandes entidades financieras, con el que espera ingresar 3.500 millones de euros al año durante, al menos, dos años.