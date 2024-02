Qué cobertura te da el seguro de vivienda en un proceso de mudanza

¿Por qué contratar un seguro de vivienda? ¿Sirve de algo un seguro del hogar en una mudanza? ¿Cómo asegurar tus muebles si te cambias de casa? Estas son algunas preguntas comunes si vas a mudarte y necesitas transportar tus pertenencias. En un caso así, deberás llevar a cabo un control exhaustivo de todo a fin de evitar problemas durante el proceso.

Seguro de vivienda: cobertura

La cobertura habitual no suele disponer de condiciones específicas aplicables a estas situaciones. Por lo tanto, lo que tienes que hacer es mirar el contrato o ponerte en contacto con la aseguradora. Puedes consultar si cualquier daño en los muebles o, por ejemplo, paredes, suelos o puertas, estaría cubierto.

Si la respuesta es negativa, es posible que te den la opción de modificar las condiciones. En caso contrario, puedes contratar un seguro que incluya las que precisas. Si tienes un seguro multirriesgo, podría ocurrir que no te haga falta nada más, porque todo lo necesario esté contemplado. No obstante, tengas o no cobertura, la mayoría de entidades aseguradoras no cubren todo el coste de un artículo, sino un porcentaje de este.

La situación legal de la compañía de mudanzas también se asocia con el cuidado de tus objetos. Si se rompe o pierde alguno, ellos podrían tener que hacerse cargo de los gastos. Por consiguiente, es esencial que sepas que una empresa de mudanzas ha de contar con un seguro de responsabilidad civil. Esta es una cobertura muy común y se requiere en muchas prácticas empresariales o incluso en comunidades de vecinos.

Cómo contratar un seguro del hogar

Este apartado podría tener una relación directa en caso de una mudanza, dado que el seguro del hogar, en ocasiones, incorpora cobertura para estas situaciones. Lo más importante es informarse y comparar opciones. El seguro de la casa, según las condiciones que firmes, se hará cargo de unas cantidades máximas si se daña el continente o el contenido. Por tanto, si en un traslado se daña una pared, un techo, se rompe una puerta o un jarrón, dispondrás de protección. No dejes nada al azar.

Seguro de la casa si estás mudándote

Si vas a mudarte, tendrás que estudiar bien la situación para prevenir eventualidades. ¿Es preciso tomar fotografías del estado de los artículos y de la vivienda en general? Sí, aunque pudiera parecer que no tiene ninguna relación con el proceso de mudanza y el seguro. ¿Por qué? Si tienes un seguro de hogar o una póliza específica de mudanzas, las fotografías podrían servirte como prueba. Así demostrarás que tus pertenencias se encontraban en buen estado.

Los cambios de residencia traen consigo muchas ilusiones, pero también un ingente trabajo. No siempre se saldan de manera fácil y tranquila. Por todo ello, contrata una empresa de mudanzas fiable y comprueba bien que tu seguro de vivienda te protege o busca uno que lo haga.