Seis lecciones que puedes aprender de la jubilación anticipada de algunos gurus

En la era de los precios de la vivienda por las nubes, los salarios estancados, las horas de trabajo extra sin fin...es difícil sobrevivir y salir adelante. Sin embargo, un creciente movimiento en internet parece haber dado con una solución. Una comunidad que integra a personas que se han jubilado de forma anticipada, también conocida como FIRE, que en sus siglas en inglés se refiere a Independencia Financiera y Retiro Anticipado), se basa en el bestseller publicado en 1992 'Tu dinero o tu destino'. No es para débiles emocionalmente.

La fórmula es algo radical y te obliga a preguntarte cosas como "¿Esos zapatos de 200 dólares realmente valen una jornada de doce horas en mi cubículo?". Lujos como coches, facturas de la televisión por cable, caprichos en Starbucks o grandes gastos en smartphones resienten sobremanera tu factura. Todos estos gastos suponen el 60% de los ingresos de una década o más. Cuando logras vivir de tus inversiones, te despides del estresante trabajo y te centras en tus verdaderas pasiones. Estas son las seis lecciones que Jacob Fisker y Bryce Leung sugieren:

Necesitas menos dinero del que crees

Llegaron a una curiosa conclusión. Cuanto más tiempo tienes, menos dinero necesitas. Si no trabajas en una oficina, no necesitas un vestuario elegante lleno de trajes, un abono de transporte o una cafeína diaria. Y añaden que, a todo ello, suman la posibilidad, enfocan su tiempo en labores más creativas. Además, no levantarte cada mañana con una alarma les llena de felicidad. En este sentido, el bloggero Money Mustache ha escrito de forma extensa sobre este problema. "Lo primero es fijar tus metas correctamente. Si tienes comida y una casa para vivir bien, no experimentarás pobreza. En segundo lugar, tenemos una forma de pobreza incluso en países ricos. Una pobreza de tiempo libre y ejercicio físico. Reducir gastos de coches o mejoras de automóviles puede devolverte tiempo libre".

Con más habilidades, menos gastas

Los pequeños cambios tienen su recompensa. Por ejemplo, Jacob Lund, afirma que aprender a cocinar es un buen punto para comenzar. "Es un proceso de aprendizaje que lleva años para todos, durante el cual cada uno se vuelve más y más hábil para lograr gastar menos". "Cuanto más sabes, menos necesitas gastar", afirma.

No necesitas gastar dinero para tener una vida social

Estos gurús afirman que para ser austero no necesitas aislarte socialmente. Pero afirman que han encontrado a muchos amigos que son invitados a barbacoas, paseos en bici o rutas por el monte. "El mejor sustituto a un restaurante es un parque público, la playa o una zona natural".

La austeridad no impide tener una familia

Money Mustache, que es padre, refuta la idea de que la austeridad está enfrentada con el hecho de tener una familia. "El mejor ejemplo es que la gente afortunada de países ricos como Estados Unidos o Canada consumen menos combustibles fósiles y pocos recursos naturales". Y explica. "Cada dólar que gastas se destina a un agujero en algún punto del planeta. "Cuando dejas de trabajar por dinero, reevalúas tus prioridades y te centras en ayudar a otra gente".

La jubilación anticipada trata de la abundancia, no de privarte de cosas

La pareja de Toronto que hay detrás de Millennial Revolution , Kristy Shen y Bryce Leung, llevan desde 2015, viajando por el mundo, viviendo con menos de 40.000 dólares. Les preguntaron si el presupuesto de jubilación anticipada te priva de cosas. "Estamos en Alemania en este momento y solo vamos a volar a Singapur y tumbarnos en una playa", dice Leung con una sonrisa. "¿Eso te suena a dejar de vivir cosas?". Y añade: "La gente cree que gastar menos dinero significa pasar menos de un buen momento. ¡No! Estamos gastando menos dinero y viviendo una gran época. Rompes el sistema cuando haces esto".