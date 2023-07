¿Te has quedado sin plaza del Imserso? Así puedes conseguir otra oportunidad

Los viajes del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) están muy cotizados entre los pensionistas, quienes esperan con muchas ganas la llegada del verano para disfrutar de unos días de desconexión y ocio. El programa de turismo del Imserso es una propuesta para viajar ofrecida por la Seguridad Social a jubilados mayores de 65 años, brindándoles la posibilidad de realizar viajes por todo el país a precios accesibles.

Los viajes del Imserso son una excelente manera de explorar diversos lugares de nuestra geografía, tanto en destinos de interior como en zonas costeras. Sin embargo, es importante tener en cuenta que no todas las solicitudes son aceptadas, por lo que es útil conocer las alternativas en caso de no obtener una plaza en estos viajes.

Hace un par de semanas, después de una larga espera, la Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales movió ficha y dio pie a una nueva edición de los viajes del Imserso. El plazo de inscripción para los pensionistas y jubilados que deseen aprovechar los descuentos del Programa de Turismo comenzó con una variedad de destinos disponibles para la próxima temporada 2023-2024.

Esta nueva edición del programa del Imserso trae consigo varias novedades, siendo la más destacada la ampliación de la oferta a todas las provincias de España y el aumento de plazas disponibles. A pesar de este crecimiento, los viajes del Imserso mantienen su esencia al continuar ofreciendo precios más asequibles, con la posibilidad de elegir entre contratar transporte o no para llegar a los destinos turísticos.

Según el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicado el lunes 26 de junio, se convocaron un total de 886,269 plazas para aquellos que deseen disfrutar del Programa de Turismo, y los primeros viajes están programados para octubre. Hay que tener en cuenta que no todas las solicitudes para los viajes del Imserso son aceptadas.

¿Qué hacer si te has quedado sin plaza para el Imserso?

Existen varios motivos por los cuales una solicitud para disfrutar de los viajes del Imserso puede ser denegada. Como no cumplir con los requisitos necesarios para acceder al programa, como ser pensionista debido a la jubilación, tener más de 60 años o, sino ser considerado pensionista a partir de los 58 años. Aparte de estos requisitos primordiales, también puede ser que no tengas plaza en el destino elegido debido a no alcanzar el mínimo de puntos necesarios o no haber presentado la solicitud a tiempo.

Aunque ya ha pasado la fecha límite del 18 de mayo para presentar la solicitud, aún hay una oportunidad de disfrutar del programa de turismo del Imserso entre los meses de septiembre y diciembre. El organismo público permite a los ciudadanos inscribirse en una lista de espera en caso de que no se completen todas las plazas este año o si hay personas que renuncien a ellas. Los que estén en la lista de espera y no hayan obtenido una plaza en convocatorias anteriores tendrán prioridad si se liberan plazas. No obstante, es importante tener en cuenta que estar en la lista de espera no garantiza la aceptación.

En caso de no haber obtenido una plaza en los viajes del Imserso, la alternativa que da el Instituto de Mayores y Servicios Sociales es inscribirse en la lista de espera para aprovechar posibles vacantes en destinos que hayan quedado disponibles debido a renuncias. Es una oportunidad para optar por una plaza liberada por renuncia, aunque no existe una garantía de ser seleccionado.