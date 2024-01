El caso Slack, o cómo la IA puede ayudar a los empleados a ser más productivos

A estas alturas, no cabe duda de que la Inteligencia Artificial (IA) ya se ha convertido en una herramienta crucial para mejorar la productividad en el lugar de trabajo. Y no hace falta que siempre hablemos de ChatGPT… Otro ejemplo bastante práctico es Slack, la conocida plataforma de comunicación corporativa que, en 2024, ya está utilizando la IA de formas innovadoras para mejorar la eficiencia y productividad de los empleados.

Si teletrabajas (o si lo has hecho en algún momento desde la pandemia), probablemente conocerás Slack y, sobre todo, su plataforma de mensajería para equipos de trabajo. Lo que probablemente aún no sepas es hasta qué punto ha integrado la IA para automatizar y optimizar tareas. Tal y como explica Christina Janzer, jefa de investigación y análisis en Slack, la IA en 2024 no solo está cambiando la forma en que trabajamos, sino que también está ayudando a los empleados a ser más productivos.

De hecho, con la IA, Slack ya puede predecir y sugerir acciones, facilitando la gestión del tiempo y recursos. Por ejemplo, cuando compartes una URL en un canal público y acto seguido otra persona comparte la misma URL, automáticamente el sistema te avisa de que no va a mostrarla para no dar más la ‘turra’ con lo mismo. Es un caso muy básico de aplicación de la IA a la comunicación corporativa, pero ¿qué pasaría si se llevasen estas funcionalidades al siguiente nivel?

La gestión del tiempo, clave para mejorar

Según Janzer, uno de los mayores desafíos a los que se enfrentan los trabajadores es la gestión del tiempo, particularmente cuando las reuniones se han convertido en el pan de cada día: "Estamos enfocados en optimizar la calidad del tiempo que pasamos en el trabajo y en cómo podemos asegurarnos de que las personas estructuren su día para que tengan la proporción adecuada de reuniones, tiempo para concentrarse y tomarse descansos. [...] Imagina poder confiar en la IA para que te resuma una reunión en cinco minutos, en los que puedes ponerte al día y ahorrarte toda esa hora".

Parece una nimiedad, pero lo cierto es que la mayoría de las optimizaciones de la IA para las herramientas corporativas como Slack van por el mismo camino: ahorrar tiempo. Por ejemplo, aunque esté menos desarrollada que la opción de las reuniones resumidas en cinco minutos, actualmente ya existe una opción en esta plataforma que te permite no tener que escuchar el audio infinito que te manda un compañero… sino que lo transcribe (detectando automáticamente el idioma) en tiempo casi real para que puedas leerlo por encima. Algo bastante práctico, al menos para saber si es algo importante o un simple cotilleo.

Sea como fuere, lo cierto es que la implementación de IA en Slack ya ha demostrado tener un impacto significativo en la productividad. Datos recientes indican que el uso de herramientas basadas en IA puede aumentar la productividad en un 40% en el lugar de trabajo, según un reciente estudio de Harvard Business School, The Wharton School, The Warwick Business School y MIT Sloan. Además, otra investigación de PwC sugiere que la IA podría contribuir con hasta 15,7 billones de dólares a la economía global para 2030, con mejoras en la productividad como un factor clave.