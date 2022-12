Subsidio para mayores de 52 años: ¿Es compatible con el cobro del IMV?

Son muchos las novedades que se presentan para el subsidio de 52 años de cara al próximo año de 2023, pero lo que no saben muchas de las 260.000 personas beneficiarias de esta prestación contributiva, gestionada por el SEPE, es que se puede compatibilizar junto al Ingreso Mínimo Vital. Eso sí, hay que tener en cuenta que en el cobro de ambas ayudas no se podrá superar una cuantía máxima que se detalla a continuación. En cualquier caso, habrá que cumplir con una serie de requisitos específicos, ya que en otro caso, no será posible.

Por otra parte, hay que tener en cuenta que en el caso de los perceptores de la ayuda para mayores de 52 años, deberán renovar la solicitud mediante la presentación anual de la declaración de rentas. Sin embargo, en el caso del IMV, prestación social no contributiva gestiona por la Seguridad Social, no hará falta presentar renovarlo, puesto que se concede de forma indefinida siempre que se cumplan con las obligaciones mínimas establecidas. Justo en este sentido, solo existe un único requisito para que los solicitantes de estas ayudas, puedan cobrar el subsidio del SEPE junto al IMV de la Seguridad Social, y es el siguiente.

Cuál es el requisito para cobrar el subsidio de 52 años y el IMV

Ante la pregunta de si se puede solicitar el Ingreso Mínimo Vital, si ya estoy cobrando el subsidio de 52 años, la respuesta es sí, ahora bien, siempre y cuando el interesado no llegue a percibir el 75% del Salario Mínimo Interprofesional, es decir, 750 euros al mes. Sin embargo, el Gobierno de España prevé subir el SMI de cara a los próximos doce meses, con el objetivo de combatir la elevada tasa de inflación, a causa de la invasión rusa en Ucrania, que en agosto de este año superó las dos cifras, hasta alcanzar el 10,4%. Aunque se baraja que se aumente hasta los 1.048 euros, aún está por confirmar en cuánto se cifrará esta alza salarial impulsada desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez, lo que en cualquier caso conviene tenerlo en cuenta para saber en cuánto variará dicha cantidad de dinero.

Entre los beneficiarios que pueden solicitar estas dos prestaciones, según lo que se establece en el Servicio Estatal Público de Empleo, solo podrán ser perceptores, aquellas personas desempleadas, de 52 años o más, que vivan solos, un adulto con un menor a cargo o dos adultos sin menores a cargo. Eso sí, en el caso de que se conceda el IMV, no se puede olvidar que es obligatorio realizar la Declaración de Renta correspondiente. Su importancia radica en el hecho de que Hacienda certifique que se sigue cumpliendo con el límite de ingresos.

Sube el subsidio para mayores de 52 años en 2023

Otro punto a tener en cuenta tiene que ver con la nueva cuantía del subsidio para mayores de 52 años en, al menos, un 8,5% a partir del próximo 1 de enero. Así lo anunció a principios del mes de octubre la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, durante la presentación de los nuevos Presupuestos Generales del Estado. Por lo tanto, el IPREM subirá hasta los 600 euros mensuales, esto es, un 3,6% más que en 2022. Decir que el IPREM se utiliza como un indicador monetario para la concesión de ayudas y prestaciones sociales en España, que en la actualidad se sitúa en 579,02 euros al mes.