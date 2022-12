Los pensionistas pueden cobrar el IMV junto a la pensión en estos dos casos

Son muchos los cambios que se prevén para las pensionistas a partir del próximo 1 de enero de 2023. Entre las novedades, destaca el incremento del 8,5% para las pensiones contributivas gestionadas por la Seguridad Social, mientras que las no contributivas del Imserso, es decir, las más bajas, subirán hasta un 15%. Así lo declaró la Ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, a principios del mes de octubre, coincidiendo con la presentación de los nuevos Presupuestos Generales del Estado.

Ahora bien, lo que muchos beneficiarios no saben es que estas prestaciones sociales se pueden compatibilizar junto al Ingreso Mínimo Vital. Eso sí, bajo ciertas circunstancias que se detallan justo a continuación. En cualquier caso, también es de vital importancia saber que el IMV también subirá de cara a los próximos doce meses en, al menos, un 8,5%. Ya lo anunció el ministro de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social, José Luis Escrivá. No obstante, hasta que no finalice este mes de diciembre y cierre el año, no se podrá saber con exactitud en cuánto se cifrará el alza de esta ayuda, puesta en marcha en 2020, y pensada para prevenir la pobreza y la exclusión social de los colectivos más vulnerables.

¿Cómo compatibilizar el IMV junto a una pensión?

Lo primero que hay que saber es que solo existen dos casuísticas por las que un pensionista puede cobrar esta prestación no contributiva junto a su pensión. En primer lugar, decir que podrán acceder al IMV aquellos pensionistas que estén cobrando una pensión por incapacidad permanente en ese momento. Así se puede comprobar a través de la página web de la Seguridad Social, bajo el apartado "beneficiarios".

Por otra parte, también será de recibo para aquellos trabajadores que hayan decidido por optar por la jubilación anticipada. Esto significa que el interesado no podrá haber alcanzado la edad ordinaria de jubilación, ahora de 65 años. Hay que tener en cuenta que uno de los requisitos generales para poder acceder a esta ayuda del Gobierno de España es que los potenciales beneficiarios se encuentre en una horquilla de edad comprendida entre los 23 años y los 65.

Cuánto dinero se recibe del IMV en la pensión

La cuantía a percibir cada día diez de cada mes dependerá directamente del número de convivientes que forman parte de la unidad familiar, por lo tanto, el dinero a recibir en la cuenta bancaria, puede variar en varias horquillas en función de si se vive solo o dentro de una familia, o incluso si se tiene hijos a cargo menores de edad. Como resultado, será necesario conocer el patrimonio del que disponer el titular, puesto que figurará como límite para cumplir con el requisito de carencia de rentas. Por otra parte, cabe señalar que la cuantía mínima del IMV superará por primera en la historia vez los 500 euros a partir del año que viene, gracias al incremento previsto por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

El objetivo es que las personas con mayores necesidades económicas, especialmente ahora, que la tasa de inflación se ha visto disparada en los últimos seis meses a causa de la invasión rusa en Ucrania, lo que ha propiciado que llegue a superar las dos décimas este verano. Sin embargo, parece que en noviembre el IPC se moderó gracias a la bajada del precio de la factura de la luz y la gasolina, aunque sigue siendo elevado, con un 6,8%.