Sumar urge al PSOE a controlar los precios de los alimentos y el acceso a la vivienda

Sumar está totalmente a favor de reeditar un Gobierno de Coalición con el PSOE, pero no lo hará gratis. En la antesala de los encuentros de Pedro Sánchez con los líderes de las formaciones políticas, a excepción de Vox, la portavoz adjunta de Sumar y dirigente de En Comú Podem, Aina Vidal, ha elevado el tono y ha asegurado que esta legislatura no va a ser "de trámite". Vidal ha avisado al partido socialista de que la subida de los precios en los alimentos y el acceso a la vivienda son los dos principales retos económicos que tendrá que asumir el Ejecutivo.

"Creo que el PSOE puede tener la tentación de creerse que esta es una legislatura de trámite y esta no lo va a ser y no puede serlo", ha señalado Vidal en declaraciones a 'Parlamento' de RNE recogidas por Europa Press. En este marco, la también portavoz adjunta de Sumar ha indicado que este futurible Ejecutivo de PSOE y Sumar tiene "muchos" retos encima de la mesa. Entre ellos se encuentra la subida de los precios, sobre todo en los alimentos y el aceite.

Con respecto a este último producto, la diputada ha subrayado la necesidad de tomar medidas, ya que cree que se ha convertido en el "nuevo petróleo". "Tenemos, por lo tanto, que seguir tomando medidas para poder rebajar esta inflación insoportable, especialmente en el ámbito de los alimentos", ha apuntado Vidal. A renglón seguido, Aina Vidal ha comentado los problemas relacionados con el acceso a la vivienda. En concreto, ha dicho que la gente o bien "no puede acceder" a una casa o bien la "está perdiendo" por los incrementos de la hipoteca o el alquiler. "Este Gobierno tiene muchísimo trabajo por delante y se merece tanto un presidente de Gobierno como una coalición a la altura del momento y con la ambición suficiente y necesaria", ha zanjado.

Una legislatura "pluripartidista"

A su vez, ha advertido al PSOE de que debe entender que esta legislatura "va a ser pluripartidista" y afear que, aparte de verles "arrastrar los pies" en todos los ámbitos, no percibe a los socialistas con la "misma ambición" que Sumar de cara a la nueva legislatura. También ha indicado que el deseo de Sumar es que la investidura del presidente en funciones, Pedro Sánchez, pueda ser cuanto antes, pero rechaza que ahora se tenga que fijar una fecha concreta para llevar su candidatura al Pleno del Congreso.

Sin embargo, ha apercibido al PSOE sobre el error que sería dar por sentado, que cuenta ya con determinados apoyos y tener la misma actitud de la anterior legislatura, que daba por seguro votos a su favor porque la alternativa de la derecha era "peor". "No pueden seguir pensando que los apoyos le van a caer del cielo por el hecho de que son el PSOE. Eso no va a ir así ni por nuestra parte ni tampoco por el resto de grupos", ha ahondado Vidal con el marco de las negociaciones para el acuerdo de coalición e investidura como telón de fondo.

Vidal, muy crítica con el PSOE

La portavoz adjunta de Sumar en el Congreso ha criticado que el PSOE está "arrastrando los pies" en todos los ámbitos, tanto con la negociación para los avances sociales de la próxima legislatura como con la posible ley de amnistía por el 'procés', una materia en la que los socialistas tendrán que dar su opinión públicamente como lo hará este martes su formación.

Asimismo, la también dirigente de En Comú Podem ha asegurado que la amnistía "no es una cuestión de favores personales" al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont o el eurodiputado Toni Comín, sino que afecta a miles de personas y es una oportunidad para recuperar la "normalidad" en Cataluña. Y ha insistido que cerrar un acuerdo en la materia comporta la renuncia a la vía unilateral. También ha explicado que los comunes siempre han mantenido que el referéndum es su "horizonte político" y que Cataluña pueda votar su "futuro", aunque ha dejado claro en alusión al independentismo de que no hay llevarse al "autoengaño", porque esa posibilidad es un "camino lento" en el que, además, es necesario "retomar confianzas".

Sumar es clara: la amnistía es viable

Vidal ha señalado que en Sumar están convencidos de la viabilidad de una ley de amnistía y por eso, con "claridad" y "transparencia", darán a conocer el martes el dictamen sobre la medida confeccionado por un grupo de expertos "contrastado" en materia penal y constitucional.

Cuestionada sobre las palabras del ministro de Presidencia, Félix Bolaños, desmarcándose del documento de Sumar sobre la propuesta de amnistía, Vidal ha comentado que entiende que el PSOE tendrá también a sus propios expertos y elaborarán informes que se puedan sostener, pues a su juicio lo importante es tener diferentes propuestas en torno a esa eventual normativa.

De esta forma, ha reivindicado que Sumar solo quiere "facilitar" esa tarea conjunta para avanzar en una propuesta, que tendrá que "mezclar" criterios que esgriman tanto PSOE como ERC Junts y otras formaciones que apuesten por la amnistía.

"Hay quien ha escogido no explicar nada a nadie"

Así, ha rechazado absolutamente que sea contraproducente desgranar propuestas en la materia elaboradas por juristas, dado que "una cosa es la opinión y otra la ciencia", convencida de que hay que "escuchar" a los expertos. "Yo entiendo que el PSOE pueda tener otra posición. Entiendo que su obligación como partido importante para este país es explicarla públicamente también cuando sea posible. Y así haremos también el resto", ha desgranado la dirigente de Sumar.

Luego, ha lanzado que "hay quien ha escogido no explicar nada a nadie", pero en Sumar optan por transparencia y seriedad al compartir con el resto su planteamiento sobre la amnistía, consciente de que será un asunto "complicado" de consensuar.

De nuevo, sobre el referéndum, ha insistido en que los 'comunes' lo tienen como horizonte, pero que no se puede usarse esa opción para volver a provocar "frustración" en Cataluña. "No queremos volver otra vez a vivir lo que ya vivimos en un pasado que nos llevó a lo que nos llevó. Lo tenemos que hacer de forma honesta, no solo a nivel entre partidos, sino también con la población. Para que exista un referéndum necesitamos retomar confianza entre todas las partes y eso ahora mismo estamos en construcción (...) Creo que esto es un camino lento que se basa en sentarse, en hablar, en conocerse y en poder avanzar en el futuro", ha trasladado.

Por tanto, ha rechazado cualquier planteamiento de unilaterialidad porque una posibilidad de consulta primero tiene que haber un acuerdo en Cataluña y después en la mesa de negociación con el resto del Estado.