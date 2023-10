Take That vuelve a España en 2024: esta es la millonaria fortuna de sus miembros

La gran mayoría de los fans del pop aún se frotan los ojos ante la noticia: Take That, una de las bandas más icónicas de los años 90, regresará a España en 2024 para una gira que promete ser espectacular. Entre las fechas, se encuentra Barcelona el 13 de julio, Marbella el 15 de julio y Madrid el 17 de julio. Eso sí, sin Robbie Williams, quien se ha convertido en un nombre propio en la historia de la música británica Pero, ¿se trata de otra banda que vuelve a juntarse única y exclusivamente para engordar la hucha tras más de dos décadas de parón?

Para responder a esta pregunta, es interesante analizar la situación financiera de sus miembros a lo largo de los años. Porque, evidentemente, no todos han corrido la misma suerte desde que Take That anunciase su separación en 1996, para desconsuelo de sus fans. esta es la millonaria fortuna de cada uno de sus miembros:

¿Cuánto dinero tiene Robbie Williams?

Sin duda, el miembro más reconocidos de Take That es Robbie Williams, quien a lo largo de su carrera ha demostrado ser un verdadero rebelde dentro y fuera del escenario... Pero que ha sido capaz de generar todo un 'emporio' musical. Según Celebrity Net Worth, la fortuna de Robbie Williams en 2023 se estima en unos impresionantes 281,7 millones de euros, lo que lo convierte en uno de los artistas más ricos del Reino Unido.

Gran parte de esta fortuna proviene de su exitosa carrera en solitario, que incluye éxitos como 'Angels' y 'Rock DJ'. Además, Robbie Williams también ha invertido sabiamente en bienes raíces y otros negocios, lo que ha contribuido significativamente a su patrimonio.

¿Cuál es la fortuna de Gary Barlow?

Otro miembro destacado de Take That es Gary Barlow, conocido por su talento como compositor y por ser una de las voces principales de la banda. Barlow ha acumulado una fortuna igualmente impresionante a lo largo de los años. Según la misma fuente, su patrimonio neto se estima en 2023 en alrededor de 117,3 millones de euros.

Gran parte de la riqueza de Gary Barlow proviene de sus habilidades como compositor, habiendo escrito éxitos tanto para Take That como para otros artistas. Además, su participación en programas de televisión como juez en 'The X Factor' también ha contribuido a su éxito financiero.

El dinero de Mark Owen y Howard Donald de Take That

Mark Owen y Howard Donald, si bien quizás no tan mediáticos como Robbie Williams y Gary Barlow, son pilares fundamentales de Take That. Ambos han contribuido en gran medida al éxito continuo de la banda. Aunque sus fortunas no alcanzan las cifras estratosféricas de Williams y Barlow, siguen siendo muy impresionantes. Se estima que tanto Mark Owen como Howard Donald tienen un patrimonio neto de alrededor de 37,5 millones de euros, cada uno.

La fortuna de Take That al alza: la gira de reunión de 2019

En 2019, Take That realizó una gira de reunión llamada 'Odyssey Live', que se convirtió en una de las giras más exitosas de ese año. La gira recaudó más de 63 millones de euros en taquilla, demostrando la lealtad de sus seguidores y su capacidad para atraer multitudes masivas incluso después de tantos años en la industria. Y, de paso, engordando la hucha de sus miembros (un poco más).

De hecho, otro de los principales canales de ingresos de la banda son los derechos de la música producida durante los años 90. En total, Take That ha vendido más de 45 millones de álbumes en todo el mundo, lo que los convierte en una de las bandas británicas más exitosas de todos los tiempos. Este éxito continuo en la industria discográfica ha contribuido en gran medida a la fortuna de sus miembros.