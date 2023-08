La tasa de paro en EEUU baja al 3,5% y su economía crea 187.000 empleos en julio

La economía de Estados Unidos creó 187.000 empleos en julio, en línea con el dato d de junio pero algo por debajo de las previsiones de los economistas. Por su parte, la tasa de desempleo bajó una décima hasta el 3,5% por ciento, según informó este viernes la Oficina de Estadísticas Laborales de EEUU (BLS).

"La creación de puestos de trabajo se concentró en la atención de la salud, la asistencia social, las actividades financieras y comercio al por mayor", según la encuesta, que mide el empleo no agrícola, horas y salarios por industria.

La reacción de Wall Street fue mixta a los datos. Por un lado, los futuros sobre índices del S&P 500, Dow Jones y Nasdaq aumentaban la subida en la hora previa a la apertura del mercado, con ascneso del 0,15% al 0,5%. Por otro, la rentabilidad del bono a 10 años de EEUU registraba un ligero descenso al 4,17% por las compras de los inversores que ven la nueva cifra laboral un indicador de desaceleraci´pn.

Tanto la tasa de paro, del 3,5 por ciento, como el número de parados de 5,8 millones personas, cambió poco en julio con respecto al mes anterior. La tasa de desempleo ha oscilado entre 3,4% al 3,7% desde marzo de 2022, cuando la Reserva Federal (Fed) comenzó a subir los tipos de interés para frenar la demanda y enfriar la inflación.

"Las tasas de desempleo de hombres adultos (3,3 por ciento), mujeres adultas (3,1 por ciento), adolescentes (11,3 por ciento), blancos (3,1 por ciento), negros (5,8 por ciento) e hispanos (4.4 por ciento) mostraron poco o ningún cambio durante el mes", según las categorías del informe de la autoridad estadística de EEUU.

Entre los parados, el número de personas en situación de paro temporal se reduce en 175.000 a 667.000 en julio. El número de personas que perdieron empleos permanentes cambió poco a 1,4 millones.

El número de parados de larga duración (aquellos sin trabajo durante 27 semanas o más) se mantuvo también estable en los 1,2 millones en julio y representó el 19,9 por ciento de todos los desempleados. La tasa de participación en la fuerza laboral fue del 62,6 por ciento por quinto mes consecutivo.

La relación empleo-población, en 60,4 por ciento, se mantuvo sin apenas cambios en julio. El número de personas empleadas a tiempo parcial por razones económicas se situó en 4,0 millones. "Estas personas, que habrían preferido un empleo a tiempo completo, fueron trabajando a tiempo parcial porque sus horas se habían reducido o no podían encontrar trabajos a tiempo completo", señala.

El número de personas que no están en la fuerza laboral que actualmente quieren un trabajo fue de 5,2 millones en julio, con pocos cambios respecto al mes anterior. "Estos individuos no fueron contados como desempleados porque no estuvieron buscando activamente trabajo durante las 4 semanas anteriores la encuesta o no estaban disponibles para tomar un trabajo", expone la BLS.