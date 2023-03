Trabajo desvela que había 45.500 fijos discontinuos en paro a cierre de 2022

El secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, ha desvelado este martes que, según los microdatos que demandó el Ministerio de Trabajo al Instituto Nacional de Estadística (INE), el total de trabajadores fijos-discontinuos recogido por la Encuesta de Población Activa (EPA) a cierre de 2022 era de 594.200, de los que solo 45.500 estaban considerados como desempleados por el organismo.

Durante su comparecencia en la Comisión de Trabajo del Senado, que arrancó con un minuto de silencio por las víctimas de accidentes de trabajo, Pérez Rey ha querido acabar con el "mito" de que el Ministerio está "maquillando" las cifras del paro, tal y como denuncia el PP. El secretario de Estado ha resaltado que los 594.000 trabajadores fijos-discontinuos contabilizados en la EPA del cuarto trimestre de 2022 suponen únicamente el 3,4% del total de asalariados y el 2,9% del total de ocupados, que asciende a más de 20,46 millones de personas.

Pérez Rey ha defendido que el Gobierno de Pedro Sánchez está computando el paro igual que hace 38 años, cuando se dictó la orden que determinaba cómo debe medirse el paro registrado en las oficinas de empleo."Con esta orden ha medido el paro González, Aznar, Rodríguez Zapatero, Rajoy y ahora Pedro Sánchez. Lo único que hacemos es cumplir escrupulosamente el rigor estadístico y nos limitamos a dar los datos que nos proporcionan las comunidades autónomas", ha apuntado Pérez Rey.

En este sentido, ha indicado que en 2013, cuando gobernaba el PP, el paro registrado era de 5,2 millones de personas y el paro recogido por la EPA, de 6,2 millones. Aquel año, los demandantes de empleo con relación laboral (no parados) llegaban a 1,5 millones de personas, 212.226 de ellos fijos-discontinuos, pero el Gobierno 'popular' no los contabilizaba dentro del paro registrado.

"Entonces, el paro registrado en 2013 que hizo público el Gobierno del PP ¿era de 5,2 millones o de 6,7 millones? ¿La señora Fátima Báñez llegó a maquillar las cifras para eliminar esos 1,5 millones? ¿Lo subimos a 6,7 millones para que sean ustedes aún más campeones del desempleo?", le ha preguntado Pérez Rey a la senadora del PP, María Teresa Ruiz-Sillero, que previamente le había acusado de "maquillar" los datos de paro por no contabilizar a los fijos-discontinuos.

El secretario de Estado ha recurrido también a los datos de desempleo de febrero publicados por el Gobierno de Andalucía para negar las acusaciones de "maquillaje" de los 'populares'. Así, ha apuntado que el paro registrado comunicado en febrero por el Ejecutivo de Juan Manuel Moreno Bonilla, del PP, alcanzó los 746.000 desempleados y el número de demandantes de empleo con relación laboral superaba los 467.000 personas. "¿Tiene entonces Andalucía medio millón más de parados registrados de lo que me dice el señor Moreno Bonilla?", ha insistido.

Pero Pérez Rey aún ha dado más datos, echando mano de la serie histórica del Ministerio de Trabajo. En 2005, cuando arranca la serie, los fijos-discontinuos no contabilizados como parados eran 48.557, cifra que en 2012 se elevó hasta los 212.240 "¿Se acuerda de quién gobernaba en 2012?", le ha preguntado a la senadora 'popular'.

5.000 fijos-discontinuos más que antes de la reforma

Antes de la reforma laboral, en 2020 y 2021, el número de fijos-discontinuos era de unas 320.000 personas, y en 2022, ya con la reforma laboral operativa, la media será de unas 325.000 personas, con lo que los fijos-discontinuos "apenas" han subido en 5.000 personas respecto al periodo previo a la reforma del mercado de trabajo, ha destacado.

"Son personas que tienen empleo y no se computan en el paro salvo que estén buscando activamente empleo. Cuando a uno le van a llamar en la próxima campaña no busca activamente empleo porque tiene trabajo. Nos limitamos a cumplir la ley y estamos muy orgullosos de que hoy puedan tener relaciones laborales estables y protegidas frente al desempleo, no sólo los españoles, también los extranjeros contratados en origen", ha asegurado Pérez Rey.

El secretario de Estado ha acusado al PP de "alinearse con las fundaciones que financian al Ibex para hacer daño al Gobierno creando una nueva contabilidad" y le ha pedido que "recapacite" y "no ponga en duda" estadísticas oficiales que gobiernos de distinto signo han usado desde los años 80.

"Cuando un modelo de relaciones laborales se altera y da resultado, el patriotismo es intentar estimular que vaya todavía mejor. El patriotismo, querer a su país, consistiría, en lugar de inventarse una contabilidad paralela, es ver cómo se podría mejorar todavía más", ha abundado Pérez Rey. El secretario de Estado ha señalado que los fijos-discontinuos se utilizaban antes como "trabajadores de usar y tirar" y ahora, gracias a la reforma laboral de 2021, se les garantiza la continuidad en las campañas.