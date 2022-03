Transportes apela a la responsabilidad y pide al sector que retomen la actividad.

La Plataforma en Defensa del Transporte no acepta las medidas del Gobierno y ha confirmado que continuaran con el paro que convocaron hace 12 días. Después del encuentro de presidente de la Plataforma, Manuel Hernández, con la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha apelado a la responsabilidad de los transportistas para que retomen su actividad a partir del lunes, después de que la Plataforma en Defensa del Transporte haya anunciado que mantendrá el paro indefinido. "Este país no puede estar sometido a más incertidumbre y por lo tanto es necesario que retomen la actividad y que puedan salir a trabajar el próximo lunes", ha explicado la ministra en declaraciones a 'La Sexta' recogidas por Europa Press.

No obstante, Sánchez ha pedido a los transportistas que, en caso de no retomar la actividad, sí dejen trabajar "a la mayoría de transportistas que quieren trabajar". En cuanto a la reivindicación del despliegue de un decreto ley transitorio durante los próximos días mientras se trabaja en la redacción de un decreto ley definitivo que evite trabajar a pérdidas, la ministra ha indicado que no es posible hacerlo en los próximos días, ya que es un proceso que requiere de más tiempo.

"Lamentablemente eso no lo podemos hacer en unos días", ha indicado Sánchez, quien ha recordado que el plan acordado la pasada madrugada recoge la presentación de un proyecto de ley que asegura una rentabilidad mínima para los transportistas. Sánchez no ha ofrecido una fecha concreta para este texto, pero sí ha asegurado que el Gobierno se compromete a anunciarlo "lo antes posible".

"El acuerdo está cerrado"

Adicionalmente, la ministra ha recalcado que el acuerdo "está cerrado", en referencia a la posibilidad de añadir nuevas peticiones planteadas por la Plataforma en Defensa del Transporte. "El acuerdo está cerrado, las reivindicaciones que ellos planteaban desde el primer día están recogidas en el acuerdo que se ha cerrado", ha insistido la ministra.