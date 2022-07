Turespaña prevé recuperar en verano el 80% de los ingresos turísticos de 2019. 

El director general de Turespaña, Miguel Sanz, ha destacado este miércoles que, según las previsiones del organismo autónomo, España cerrará 2022 con entre un 80 y 90% de los ingresos por turismo que logró en 2019, antes de la pandemia de coronavirus, y ha resaltado la "rapidez" de esta recuperación en un contexto de incertidumbre. Así lo ha manifestado durante la I Jornada de Conectividad Aérea que se ha celebrado en Valencia, y en cuya apertura han participado también el director de datos y mercado aeronáutico de Aena, Ignacio Biosca; el secretario autonómico de Turisme, Francesc Colomer, y el concejal de Turismo del Ayuntamiento de Valencia y presidente de Visit València, Emiliano García. El evento ha reunido en Valencia a responsables de aerolíneas, gestores de aeropuertos y de destino para debatir sobre la potenciación del turismo.

El responsable de Turespaña, en su intervención, ha indicado que el verano "se presenta mejor" de lo que se esperaba cuando este enero España estaba inmersa en la ola de ómicron y "todas las consultoras internacionales" apuntaban a que la recuperación del turismo a niveles prepandemia no llegaría hasta 2024. "Este verano muy posiblemente tengamos números si no iguales, incluso superiores a 2019", ha señalado. En ese sentido, ha afirmado que en el cómputo final del año, "llegaremos al 80 o 90% del volumen de ingresos de turismo de 2019" y la previsión es que "la recuperación siga después de los meses de verano y con intensidad notable", ha explicado, antes de comparar las situaciones de esta primavera con la de 2022.

"Hace dos años, tuvimos un volumen 0, nadie esperábamos que eso iba a llegar nunca, cundo lo vi sobre papel parecía una distopía. Hemos pasado de 0 visitantes en la primavera de 2020 a ocho millones en 2022". En esta recuperación, Sanz ha resaltado que la "extensa" red de aeropuertos de España ha permitido que la recuperación turística sea "equilibrada" entre los distintos territorios, al tiempo que ha puesto en valor el trabajo de las administraciones para posicionar España como un destino "seguro" en términos sanitarios, durante la gestión de la pandemia y la salida de la misma, a través de su apuesta por el pasaporte covid. Así, ha afirmado que España está ante un "muy buen verano" y que los "datos reales" reflejan que "los niveles de búsqueda de destinos españoles se mantienen para el último por encima de los de 2019".

"No tenemos certezas en cuanto a comportamiento que nos indiquen otra cosa más que sigue existiendo un interés fuerte por viajar", aunque "los datos macroeconómicos hacen tener que estar atentos al desarrollo de la situación", ha puntualizado. Por parte de Aena, Ignacio Biosca ha señalado que la empresa pública maneja perspectivas similares: en mayo se había recuperado el 80% del volumen de los pasajeros en avión que había en 2019, "ahora estará cerca del 90%" y para el punto álgido del verano prevé acercarse al 100%. No obstante, ha apuntado que "no todos los mercados se comportan igual" y el tráfico doméstico está por encima de los niveles de 2019, mientras que el europeo "un poco por debajo" y el europeo "prácticamente" igual.

De este modo, ha señalado que "no está siendo fácil en Europa", aunque los aeropuertos españoles presentan "dificultades menores", y se ha referido a "grandes incógnitas" como la inflación, el precio del combustible, la invasión de Ucrania y la pandemia. Por otro lado, ambos han coincidido en la importancia de potenciar la imagen de España para que sea percibido como un destino sostenible y la opción respetuosa con el medio ambiente para el viajero europeo. Finalmente, Biosca ha resaltado además que el Aeropuerto de Valencia haya sido premiado como 'Mejor Aeropuerto de Europa' en la categoría de 5 a 10 millones de pasajeros, en la trigésima segunda edición de los premios ACI Europa 2022.