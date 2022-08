La UE prepara una reforma radical del mercado eléctrico ante el chantaje ruso. 

Bruselas está dispuesta a poner tierra de por medio en la escalada desorbitada de los precios energéticos. Para ello ejecutará una "invertención de emergencia" y una reforma estructural del mercado eléctrico ante el hecho de que el modelo fue diseñado bajo circunstancias que ya no se aplican. "El aumento vertiginoso de los precios de la electricidad está poniendo de manifiesto las limitaciones de nuestro actual diseño del mercado de la electricidad", ha reconocido la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, durante un discurso en Eslovenia, al anunciar durante su intervención en el Foro Estratégico que se celebra en la ciudad esolovena de Bled.

La mandataria conservadora argumenta que el mercado eléctrico fue ideado bajo circunstancias diferentes y con objetivos diferentes a los actuales y que, por ello, "ya no es más apto para esos propósitos". En la Comisión estamos trabajando ahora en una intervención de emergencia y una reforma estructural del mercado de la electricidad", ha dicho. Von der Leyen se ha referido a la necesidad de esos cambios en un contexto de gran dependencia por parte de la Unión Europea del gas ruso, y la necesidad de reducirla. Así, llama a preparase para "una posible interrupción total del gas ruso".

Pese a ello, ha instado a no cambiar la dependencia del gas ruso de baterías de China, que es de donde provienen las baterías eléctricas."Tenemos que evitar caer en la misma dependencia que con el petróleo y el gas. No debemos sustituir las antiguas dependencias por otras nuevas", aseguró Von der Leyen. La denominada "transición verde y digital" aumentará enormemente la necesidad de materias primas, como el litio para las baterías, el silicio para los chips y las llamadas tierras raras necesarias para componentes de los coches eléctricos y las turbinas eólicas, materias primas cuya demanda, dijo Von der Leyen, puede duplicarse hasta el año 2030.

En Europa, por ejemplo, la demanda de baterías de litio crecerá un 40% al año hasta 2025 un dato que si bien aplaudió porque muestra que la transición verde está avanzando, es señal de que "un país domina el procesamiento", ha aludido en referencia a China."Debemos asegurarnos de que el acceso a estos productos no se utilice para chantajearnos. Tenemos que diversificar el suministro y establecer nuevos vínculos con socios fiables de ideas afines en todo el mundo", plantea. Cabe destacar que la presidenta viajará próximamente a Canadá, un país con programas de extracción de tierras raras.

En este contexto, ha reclamado una respuesta europea al "chantaje" energético ruso en plena escalada de precios de la energía, lo que dibuja las primeras dudas sobre la unidad europea con respecto a las sanciones que Europa aplica a las importaciones de crudo ruso. "La era de los combustibles fósiles rusos en Europa se ha acabado y liberarnos del chantaje nos traerá más poder para defender el orden global", ha expuesto. Por este motivo ha aseverado que la mejor manera de liberarse de la dependencia energética de Rusia es acelerar la transición hacia energías verdes y recordó que el programa RePowerEU destinará 300.000 millones de euros para impulsar esos cambios.

Von der Leyen también ha puesto en valor el esfuerzo de la UE por aumentar "a la velocidad del rayo" las importaciones de gas de otros proveedores, como EEUU, además del plan de ahorro energético en el que se ha pedido a los Estados miembros que reduzcan un 15% su consumo para incrementar las reservas. España es una excepción dentro de dicho plan, ya que Bruselas ha levantado la mano y le ha permitido rebajar esa cifra hasta el 7%. Para llevarlo a cabo, el Gobierno español ha puesto en marcha una serie de medidas, entre las que se encuentran el apagado de los escaparates a partir de las 22:00 horas o la limitación a 27 grados del aire acondicionado en los espacios de trabajo, entre otras, lo que ha permitido reducir en un 9,5% el consumo energético durante la segunda semana de su aplicación, según datos del Ejecutivo.

El anunció de la intervención de emergencia se produce el mismo día que se ha conocido que los ministros de Energía de la Unión Europea se reunirán de forma extraordinaria el próximo 9 de septiembre para discutir medidas para "arreglar el mercado de la energía", en plena escalada de precios en Europa, tal y como ha avanzado el primer ministro checo, Peter Fiala. "Se ha llegado a un consenso sobre la necesidad de meter los precios en la arquitectura de la energía en la UE", afirmó el político conservador en rueda de prensa en Praga, tras reunirse con su homólogo alemán, Olaf Scholz.

El jefe del Gobierno de la República Checa recordó que hasta hace apenas unas semanas, entre los socios comunitarios dominaba un rechazo a intervenir en el proceso de formación de precios de la energía, algo que ha cambiado tras el fuerte encarecimiento que ha creado una "situación insostenible". Lo ocurrido en los pasados días y semanas hace necesaria, tanto para Berlín como para Praga, "algún tipo de intervención", reconoció Fiala, quien consideró posible un "desligamiento de los precios de la electricidad de los precios del gas".

Para Scholz, los actuales precios de la energía son "injustificados, porque los costes de generación no son tan altos", lo que lleva a Alemania a pedir "un cambio estructural que contribuya a que los precios bajen con rapidez". La idea es asegurar el suministro de energía para las empresas y particulares, lo que se ha logrado parcialmente mediante la reactivación de centrales de carbón y construcción de terminales de gas líquido (LNG), para así no tener que depender del gas natural ruso. Pero ahora, "tras haber superado ese primer trabajo, se trata de asegurar que los precios no sean tan altos", recordó el socialdemócrata al resaltar la necesidad de consensuar un acuerdo comunitario para poner techo al precio de la luz.