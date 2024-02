La fortuna que ha conseguido Usher, el rapero que actuará gratis en la Super Bowl

La Super Bowl es uno de los eventos deportivos más importantes y esperados de cada año. Esta edición, que se disputa en el Allegiant Stadium de Las Vegas a las 00:30 hora del lunes 12 de febrero en España, enfrenta a los Kansas City Chiefs y los San Francisco 49ers. Pero además de conocer al campeón de fútbol americano (NFL), los más de 100 millones de personas que lo siguen cada año, también lo hacen para ver el espectáculo del descanso. De hecho, desde 2011 este momento es más seguido que el partido en sí. Esta vez Usher ha sido el elegido para amenizar la gran final.

El half time show dura entre 13 y 15 minutos, con un despliegue de medios que está a la altura de los más grandes a nivel de luces, vestuario, sonido y escenografía. En ediciones anteriores actuaron otros artistas como Michael Jackson (1993), The Rolling Stones (2006), Bruce Springsteen (2009), Madonna (2012), Beyoncé (2013), Bruno Mars (2014), Lady Gaga (2017) o Coldplay (2016) o Rihanna (2023). Para esta edición, Harry Styles, Bad Bunny, Miley Cyrus e incluso a Taylor Swift estaban en las quinielas, pero finalmente Usher fue el elegido para sorpresa de muchos.

En la presentación del evento, Usher afirmaba que dará "lo mejor ante más de 60,000 personas en el estadio y con suerte llegaré a otros millones de personas que lo verán alrededor del mundo". Aunque no ha dado muchos detalles sobre el show de la Super Bowl 2024, sí ha afirmado que hará un recorrido de los 30 años de su carrera musical y adaptará elementos de su espectáculo a Las Vegas.

¿Quién es Usher y cuánto dinero tiene?

Cantante y compositor, Usher es conocido como el rey del R&B. Ha vendido más de 75 millones de álbumes en su carrera y entre sus éxitos más conocidos están temas como Yeah!, My Boo y Burn. Se estrenó en 1994, pero se catapultó a la fama en 1997 con el álbum My Way, con el que alcanzó el primer número uno en la Billboard Hot 100. Pero fue con su cuarto álbum, Confessions, con el que consiguió cuatro números uno y 20 millones de copias vendidas. Sus coreografías en los espectáculos en directo están a la altura de los mejores artistas de todo el mundo.

Será la primera vez que Usher encabece el half time show, pero la segunda en la que participe, después de hacerlo en 2011. En aquella ocasión fue uno de los invitados especiales de un espectáculo protagonizado por los Black Eyed Peas. Entonces, descendió desde lo más alto del estadio e interpretó OMG junto a will.i.am.

Es conocida su faceta filántropa, compromiso con la sociedad y defensa de la justicia social, varias de sus canciones abordan temas como el racismo y la desigualdad. Además, ha participado en iniciativas como el movimiento Black Lives Matter.

A lo largo de sus 30 años de carrera artística, Usher ha amasado una gran fortuna. Está entre los 10 raperos más ricos del mundo y Forbes estima su patrimonio en unos 180 millones de dólares, a la altura de otros como Drake o Eminem.

Usher no cobrará nada por actuar en la Super Bowl 2024

Aunque la Super Bowl es uno de los eventos deportivos que más dinero genera, los artistas que actúan en el descanso no cobran dinero. Y Usher no será una excepción. La NFL y Apple Music, el patrocinador principal, solo cubren los gastos de la producción. La cantidad no es menor, ya que se estima el espectáculo de Rihanna costó entre 10 y 15 millones de dólares en el evento de 2023. Incuso hay artistas que han ido más allá y han costeado parte del show.

De cualquier forma, estos minutos de actuación sí serán rentables para Usher, ya que estará en el centro de todos los focos mediáticos a nivel mundial. Más de 100 millones de espectadores verán su show y el valor comercial es casi incalculable si tenemos en cuenta que los anunciantes van a pagar unos 7 millones de dólares para emitir anuncios de unos 30 segundos.

Además, el cantante estadounidense está siguiendo una estrategia comercial muy bien articulada. Ha aprovechado este momento para anunciar su noveno álbum, titulado Coming Home. El mayor escaparate a nivel mundial que podría encontrar. Además, promocionará una línea de fragancias y una marca de coñac, Rémy Martin, que a buen seguro le reportan grandes beneficios económicos.