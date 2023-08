Venta de vivienda 'por susurro', la estrategia que triunfa en las inmobiliarias españolas

Cuando estás en proceso de comprarte una casa lo más probable es que comiences a buscar en las diferentes webs de anuncios algo que pueda interesarte. A partir de ahí, seguramente sean incontables las inmobiliarias con las que contactas para que alguno de sus trabajadores te enseñe una vivienda que podría encajar en tus necesidades. No obstante, no siempre se encuentra la vivienda perfecta a la primera, ya sea porque el precio es innegociable, porque no tiene las características que pensabas o porque las fotos del anuncio no se asemejen a la realidad del inmueble.

Sin embargo, acudir a la visita de una vivienda, aunque no te sirva para comprarla, te ayuda a tener el contacto de la inmobiliaria que se encargue de su venta y esto puede servirte de gran ayuda en el momento de seguir buscando. Y es que, sobre todo debido a la gran demanda de compra de viviendas y la escasez de la oferta, una de las estrategias que están en auge en España por parte de los agentes inmobiliarios para conseguir vender una vivienda con mayor rapidez es la llamada 'venta por susurro'.

¿Qué es la venta por susurro?

La venta por susurro es una técnica de venta de viviendas consiste en que los agentes inmobiliarios, antes de publicar el anuncio de un inmueble que se vaya a poner a la venta en los diferentes portales inmobiliarios, avisan a aquellas personas que están en busca de una vivienda similar, por si cumple con sus requisitos y les pudiera interesar.

Para que la venta por susurro funcione, el futuro comprador debe informar a la inmobiliaria sobre las características de la vivienda que está buscando: ubicación, tamaño, complementos (piscina, plaza de garaje, trastero) y precio aproximado que estaría dispuesto a pagar. A partir de esta información, la inmobiliaria puede contactar con el cliente cuando tenga disponible una vivienda que cumpla esas características.

Estrategia de venta más personalizada y rápida

De esta manera, explica el director de Hipotecas del comparador y asesor hipotecario iAhorro, Simone Colombelli, "la inmobiliaria se evita el aluvión de mensajes de nuevos clientes ansiosos por concretar una visita y puede vender el inmueble entre personas que ya les habían contactado anteriormente. Además, como ya conocen al cliente, saben si la vivienda puede interesarles y la venta puede agilizarse".

Asimismo, esta estrategia también es beneficiosa para el comprador: "Se ahorra hacer la búsqueda, puede ver la vivienda antes de que se anuncie y tiene más opciones para poder comprarla porque se enfrenta a menos competencia", declara Colombelli.

Por estos motivos, según informan desde la red inmobiliaria Comprarcasa, el sistema de venta por susurro ya supone más del 20% de las operaciones realizadas, un 10% más que hace un año. Además, tal y como afirman, este formato de venta supone una reducción en la tasa de compradores insatisfechos, que está entre el 13% y el 15%.

Otras técnicas agilizar la venta de una vivienda

El director de Hipotecas de iAhorro, además de la venta por susurro, menciona que existen otras estrategias por parte de las inmobiliarias para vender de forma rápida una vivienda. Entre ellas están "que la propia inmobiliaria te consiga la financiación para la compra de la vivienda, es decir, te ayuda a gestionar el préstamo hipotecario".

En este sentido, Simone Colombelli asegura que "pese a que pueden conseguirte mejores financiaciones que si acudes al banco por tu cuenta, también te cobran unos honorarios adicionales y bastante elevados por hacerte esa gestión. Y lo que quizás el comprador no sabe es que existen otros comparadores como iAhorro donde hacemos ese mismo proceso de forma totalmente gratuita y sin compromiso".