¿Cómo puedo comprar una vivienda de subasta?

Una de las formas que hay para encontrar viviendas en venta por precios asequibles es pujar en subastas por inmuebles que los bancos sacan a la venta después de haberlos embargado. Hay que tener en cuenta en estos casos es que esas viviendas que se sacan a subasta no están a estrenar, es decir, son de segunda mano.

"Uno de los grandes riesgos que acarrea este procedimiento es que habitualmente los pisos que venden los bancos no están en buen estado", explica el director de Hipotecas del comparador y asesor hipotecario iAhorro, Simone Colombelli, que recomienda “antes de pujar por un inmueble, poner mil ojos en sus características y estado porque te puedes llevar una sorpresa ingrata, sobre todo si su precio es mucho más bajo que la media de los pisos que están a la venta en la misma zona”.

Y es que los bancos venden pisos de segunda mano que, anteriormente, pueden haber sido dañados por los anteriores propietarios o por okupas. También es posible que estas viviendas lleven mucho tiempo a la venta, por lo que el tiempo también ha podido hacer mella en ellas y esto, obviamente, baja su precio.

Simone Colombelli agrega que otro de los motivos que hacen que estas viviendas sean más baratas es que "podrían tener cargas que no han sido liberadas y si compras el piso también podrías asumir sus deudas pendientes". Para comprobar que no es así, es importante revisar con anterioridad la nota simple de la vivienda y el certificado de deudas con la comunidad de propietarios que te entregará el banco. "No firmes ningún documento que te comprometa sin haber leído antes la nota simple, ni en este caso ni en ningún otro", aconseja el portavoz del comparador hipotecario iAhorro.

¿Dónde se publican los inmuebles que salen a subasta?

La web de la Agencia Estatal del Boletín Oficial del Estado (AEBOE) ofrece todos los detalles dentro de su Portal de Subastas, tanto sobre el inmueble en cuestión como sobre la fecha, hora y otras condiciones de la subasta. También te permite buscar las subastas activas de inmuebles en función de su provincia de ubicación.

Para participar en la subasta de algún inmueble publicado en la AEBOE tendrás que registrarte mediante certificado digital o Cl@ve pin. A partir de ahí, deberás crearte un perfil con tus datos personales. Una vez realizados estos pasos, cualquier persona puede participar en la subasta, aunque también deberá cumplir una serie de requisitos, entre los que están tener los ahorros suficientes como para poder pujar.

¿Cómo funciona una subasta de vivienda?

Antes de participar en una subasta hay que adelantar entre el 5% y el 25% del precio del inmueble que se subasta como fianza para demostrar que tienes la solvencia suficiente para adquirir la propiedad. Ahí comienza la subasta del inmueble entre todos los interesados, que tendrá una duración de 20 días. Normalmente se parte de una cuantía inicial y los pujantes deberán ofrecer cifras que estén por encima.

En caso de que ganes la puja, deberás contar con la capacidad económica para que te concedan una hipoteca y poder comprar así el piso de forma íntegra en un plazo de 20 días. Si no cumples el plazo, pierdes el dinero otorgado en calidad de fianza y el derecho a adquirir la vivienda. Si te adjudican la vivienda, como con cualquier otra compra, también deberás pagar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) por ser una vivienda de segunda mano y los honorarios de notaría.

En caso de que no ganes la subasta porque haya una puja superior y se adjudique a otra persona, te devolverán todo el dinero invertido en concepto de depósito.

¿Qué beneficios tienen las viviendas de subasta?

Además de tener un precio mucho más asequible que cualquier otra vivienda, como los propietarios suelen ser bancos las condiciones de financiación que ofrecen también pueden ser mucho más flexibles. Por ejemplo, los porcentajes de financiación sobre el valor de la vivienda pueden superar sin problema el 80% habitual que conceden en cualquier otra operación hipotecaria e incluso podrían llegar al 100% en función de las características del comprador y de la vivienda que vaya a adquirir.

Otra de las cosas que hay que tener en cuenta es que, a la hora de subastar el inmueble, el banco lo tasa para saber cuál es su valor, por lo que el futuro propietario podrá ahorrarse el gasto en tasación porque el informe realizado previamente tiene una validez de seis meses.