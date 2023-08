Los préstamos personales más baratos para financiar los gastos imprevistos

El incremento del coste de vida y la dificultad para ahorrar han hecho que muchas familias se vean obligadas a solicitar créditos al consumo para hacer frente a gastos extraordinarios. En los últimos años, ha aumentado el número de personas que piden préstamos personales para costearse reformas, la compra de un coche, la matrícula de sus estudios u otros gastos imprevistos.

Los créditos al consumo son una solución de financiación en la que una entidad bancaria presta una suma no muy elevada al cliente, normalmente para que este se pueda permitir un gasto puntual, para su devolución en el corto o medio plazo. Estos préstamos se contratan con tipos de interés relativamente altos y los bancos pueden pedir algunos requisitos de solvencia para concederlo, como ingresos fijos o no estar inscrito en ningún registro de morosos.

El cliente que firma un crédito al consumo se enfrenta al riesgo de no poder pagar las cuotas a tiempo y acumular deuda, ya que la suma de los intereses y posibles comisiones por demora en los pagos puede provocar un sobrendeudamiento. Por eso, no es conveniente hacer uso de préstamos personales para gastos que no sean urgentes o necesarios, y sobre todo es importante fijarse en las condiciones del crédito y asegurar que será posible pagarlo. Desde el comparador de productos financieros HelpMyCash acosejan no dedicar más del 35% de los ingresos a créditos y préstamos.

Cómo elegir un préstamo personal

A la hora de contratar un préstamo, es esencial fijarse en el interés que se aplicará al mismo para saber a cuanto ascenderá la cuota a pagar mensualmente. También es recomendable tener en cuenta que comisiones se cobrarán y si es necesario contratar algún producto vinculado, ya que estos gastos pueden encarecer el crédito.

Además, hay que reparar en la fiabilidad de la entidad para asegurarnos de no estar contratando un producto fraudulento. Por último, habrá que escoger el préstamo con la cuantía y plazo que más se adapten a nuestras necesidades, para asegurar que no habrá problemas de sobrendeudamiento por no disponer de fondos para pagar las cuotas.

El banco Openbank, filial del grupo Santander, ofrece el préstamo con menores intereses del mercado en este momento. Se pueden solicitar entre 3.000 y 24.000 euros, con un TIN que va desde el 4,95% al 6,95% y una amplia flexibilidad para el plazo, que podría ir desde los 12 meses a los 5 años. Este producto se ofrece sin comisiones y también está disponible para personas que no sean clientes del banco.

ING puede prestar hasta 60.000 euros con su Préstamo Naranja, a devolver en plazos de hasta 7 años. En este crédito sin vinculaciones se aplican intereses que parten de un TIN del 5,49%, el equivalente a un 5,63% de TAE, pero puede alcanzar intereses de hasta el 12,49% (13,23% TAE).

El Préstamo Rápido Online Sin Documentos de BBVA permite solo a los nuevos clientes del banco obtener hasta 20.000 euros a devolver en un máximo de ocho años sin comisión de apertura y con un proceso totalmente online. Si el cliente decide domiciliar su nómina con la entidad podría lograr tipos tan bajos como 5,50%. Si no, se partirá de un TIN del 6,50%.

Para proyectos que requieran sumas de dinero más elevadas, el Préstamo Personal Santander sería una opción puesto que presta hasta 100.000 euros a devolver en el transcurso de 7 años desde el 5,45% de TIN (5,90% TAE). Dependiendo del perfil del contratante, el tipo de interés podría aumentar hasta el 11,75% y se aplican tanto comisiones de apertura como por amortización anticipada.

En caso de necesitar liquidez de forma inmediata, se pueden solicitar créditos personales de bajas cantidades con los que lograr financiación al instante. Sin embargo, este tipo de productos suelen estar asociados a intereses muy elevados y representan un importante riesgo de endeudamiento, por lo que no es recomendable solicitarlos a menos que se trate de una urgencia.

Por ejemplo, con el Crédito Directo de Cofidis se puede recibir una suma de hasta 6.000 euros en menos de 24 horas, sin comisiones de apertura o estudio, pero, debido al alto riesgo que supone esta operación, los intereses son muy elevados, empezando en un TIN del 21,46% (23,70% TAE).