Víctor Iglesias: "El sector bancario español está preparado para resistir turbulencias"

El consejero delgado de Ibercaja, Víctor Iglesias, ha destacado este miércoles la robustez del sistema bancario español, que está preparado para resistir frente a las turbulencias observadas en los últimos meses, en un encuentro empresarial organizado por las patronales CEOE y CEPYME que también ha contado con la presencia de Antonio Garamendi y Gerardo Cuerva. El directivo ha puesto de relieve las diferencias que guarda el modelo bancario europeo frente al estadounidense, que cuenta con una menor regulación y vigilancia, lo que hace que las entidades bancarias del viejo continente sean más resilientes y menos frágiles.

También se ha detenido a analizar las fuertes diferencias que guarda la crisis registrada primero en el Sillicon Valley Bamk y después en Credit Suisse, frente a la crisis financiera de 2008 que sacudió el escenario internacional. Iglesias ha subrayado que lo único en lo que se parecen ambas coyunturas es que tienen origen en EEUU y que han sido atajadas a través de algún tipo de rescate público y la extensión de la cobertura de los depósitos, para evitar el pánico de los clientes. En cambio, las dimensiones de la crisis, las causas, el grado de supervisión bancaria, la actuación política, la solvencia de las entidades bancarias españolas, el endeudamiento de las familias y la situación del mercado inmobiliario son notoriamente diferentes.

El CEO de Ibercaja, no se ha atrevido a descartar que no vaya a haber más movimientos como los observados en las últimas semanas, pero sí ha aventurado que nuevamente procederían del país norteamericano y de un modelo de negocio muy particular y diferente al mercado minorista europeo. "Podremos seguir cumpliendo nuestra función de canalizar los recursos para la financiación de las empresas y los hogares", ha sostenido. Sin embargo, ha rechazado que este escenario de incertidumbre financiera abra la posibilidad de volver a los tipos de interés negativos o mínimos. "No se van a dar las circunstancias que hagan que volvamos a esos niveles anómalos. La inflación sí se va a moderar, la vamos a ver en niveles del 2% y 3% en los próximos años", ha apuntado.

Iglesias ha señalado que el principal reto que enfrentan en la actualidad las empresas españolas es mantener la rentabilidad y un cierto margen de beneficios, mientras los diferentes costes, entre los que se incluyen los laborales, siguen al alza. Para ello, les ha recomendado mejorar la productividad y compensar las subidas de los costes que deben enfrentar a través de una mayor inversión. Si bien, ha instado al Gobierno y a las comunidades autónomas a asegurarse de que los Fondos Europeos "llegan a donde tienen que llegar", dado que "sería imperdonable que no facilitáramos esta oportunidad de generar un círculo virtuoso para la mejora de la competitividad y la creación de empleo", ha afirmado.