Wetaca Vs Knoweats de El Xokas: cuál tiene más variedad y platos más baratos

Sea una campaña orquestada o real, lo cierto es que el enfrentamiento en redes sociales entre Wetaca y El Xokas está dando mucho que hablar. El objetivo del streamer era promocionar su nueva empresa y lo está consiguiendo. Después de años vanagloriándose de que no daba importancia a la comida saludable, ha dado un giro de 180ª para anunciar que acaba de comprar parte de una startup de comida a domicilio, Knoweats, con una doble intención: cambiar su hábito de alimentación e intentar superar al líder del sector. Y lo cierto es que el encontronazo viral está teniendo su efecto directo en el negocio, ya que se han agotado la mayoría de los platos en unas horas.

El Xokas, cuyo nombre real es Josquín Domínguez, tiene millones de seguidores en sus canales y es uno de los youtubers y creadores de contenidos más conocidos de España. Nada más anunciar que se unía al proyecto de Knoweats, desde Wetaca afirmaban que es "mejor ser copiados que tener que copiarse". El streamer les respondió que son "una forma de alimentación mediocre y que tiene mucho que mejorar". Y así comenzó todo.

Desde ambas partes han llegado a revelar comunicaciones privadas del pasado donde estuvieron cerca de negociar un acuerdo de colaboración. El streamer asegura que no lo hizo porque no le gustaba su comida, pero la empresa reveló que no fue por ese motivo, sino porque quería cobrar dinero para hacerlo. En un correo electrónico se puede leer que Wetaca le quiso pagar en especie a través de platos de comida, una propuesta rechazada por El Xokas.

Desde Wetaca dicen que solo querían ayudarle a comer mejor en aquel momento, cuando corría el año 2020. Algo que El Xokas dice conseguirá con Knoweats: "Para hacer un cambio físico tengo que hacer un cambio en mi alimentación también. Y que mejor forma de hacer un cambio de alimentación que teniendo mi propia empresa".

Las acusaciones han viajado en ambas direcciones, pero en ningún caso llegan a un entendimiento. Incluso, El Xokas en uno de los correos de hace años, acercaba posturas para la negociación asegurando que fue a clase con el dueño de Wetaca, pero la empresa le ha desmentido en público con fotos de las diferentes graduaciones en la que no aparecían juntos. Estrategias marketinianas más afiladas que nunca, que seguro atraen simpatizantes y detractores entre el público de las redes sociales y quienes piden comida preparada de forma habitual para comer durante la semana sin tener que cocinar.

¿Qué son Wetaca y Knoweats?

Wetaca Wetaca

Ambas son empresas de comida preparada que ofrecen platos a domicilio para olvidarse de cocinar durante toda la semana. Un sector que ha disparado sus cifras en los últimos años. Wetaca es la empresa líder y facturó 16,2 millones de euros en el año 2023. La fundaron en 2013 Andrés Casal Goicoechea y Efrén Álvarez Fernández.

Knoweats es una startup alicantina de los hermanos Vicente y José Enrique Saval Mendoza. Comenzaron como una empresa de catering de comedores escolares y fueron ofreciendo más servicios, como bodas, bautizos y comuniones hasta llegar a los platos a domicilio. "Son gente con experiencia, pero que no les consumía mucha gente, solo vendían 1.000 platos a la semana, muy poco frente a otras empresas de la competencia", explicaba El Xokas cuando anunciaba que había comprado parte de la empresa con la intención de darles visibilidad y crecimiento al negocio. En 2022, último año en el que han presentado cuentas, todavía se quedaron por debajo del millón de euros de facturación.

¿Cómo funcionan estas plataformas de comida a domicilio?

Aunque hay alguna pequeña diferencia, el funcionamiento de Wetaca y Knoweats es bastante similar. Por ejemplo, en la primera es necesario suscribirse y realizar un pedido ideal. Es la referencia semanal con la que sugieren los siguientes menús. Los pedidos se van renovando automáticamente, aunque siempre se puede cancelar o pausar en cualquier momento. En Knoweats no hay que suscribirse. Cada lunes estrenan la carta con nuevos platos y solo hay que entrar desde la web o la app para realizar el pedido de cara a la semana siguiente.

Ambas plataformas renuevan sus menús semanalmente. Siempre se puede elegir el número de platos que cada usuario quiera, aunque hay un pedido mínimo de 22 euros en Wetaca y de 20 en Knoweats. Ambas plataformas aceptan tarjetas restaurante como método de pago.

En cuanto los repartos a domicilio, en Wetaca se dan un margen de una hora y media para que el cliente no tenga que esperar demasiado. En Knoweats se indica que reparten los martes de 9 a 15 horas. La comida llega fría y es necesaria meterla en la nevera para mantenerla. En Wetaca duran hasta siete días, mientras que en Knoweats amplían este plazo a 7-8. Siempre van acompañados con una fecha de caducidad. Los platos también se pueden congelar para una mayor vida útil. Se pueden calentar en el microondas o en la sartén.

¿Dónde hay más variedad de platos, en Wetaca o en Knoweats?

Plato preparado de Knoweats Knoweats

Aunque ambas plataformas sugieren menús saludables en base a los gustos del usuario y a una dieta variada, siempre se pueden elegir los platos de forma individual.

En Wetaca destacan que cocinan"a fuego lento" para cocinar "las recetas de toda la vida" sin utilizar "conservantes ni aditivos que potencien el sabor", por lo que "son "platos sanos". Añaden que hay recetas nacionales e internacionales en la carta, formada por platos que van desde las 149 kcal, como un pisto de berenjenas, hasta casi 1.000 kcal de platos de pasta. Hay recetas de carne, pollo, pescado, verduras, arroz o lasaña, entre muchos otros. Los platos principales tienen una cantidad que varía desde 420 a 500 gramos, y están pensados como "plato único".

En Knoweats cocinan "platos preparados de forma 100% natural con el objetivo de hacerle la vida más fácil a los amantes de la comida sana". Están elaborados con "ingredientes locales de la mejor calidad para ofrecerte platos ricos y sabrosos todas las semanas". La variedad de la carta es similar a la de la competencia, con platos de pollo, lasaña, pavo, pescados, gyozas, pasta, tofu, carne, arroz o fabada, entre otros.

¿Es más barato Wetaca o Knoweats?

En Wetaca, los precios están fijados por grupos. Los entrantes cuestan 2,99 euros. Son pistos, cremas, guisantes o similar. Los platos principales tienen un precio de 6,49 euros, aunque algunos de ellos tienen un coste extra de uno o dos euros. Además, los postres cuestan otros 2,99 euros.

En Knoweats, los precios varían más en función de la receta. Desde algo más de 5 euros que cuestan las cremas hasta los casi 9 euros del salmón. El precio medio va desde 6,95 hasta 7,50 euros. Los postres, arroz con leche, tarta de queso y brownie, cuestan 3,30 euros.