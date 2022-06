Díaz replica a De Cos y le recuerda que la mayoría de pensiones no llega a 1.000€. 

Nuevo aviso desde el Gobierno. La vicepresidenta de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha replicado este jueves la recomendación del Banco de España de incluir en el pacto de rentas a pensionistas y funcionarios y no revalorizar sus rentas con la inflación, asegurando que la mayor parte de las pensiones en España no llegan a los mil euros al mes. "Me preocupa, porque parece desconocer que la mayor parte de las pensiones no alcanzan una renta de mil euros al mes", ha dicho, en declaraciones en los pasillos del Congreso, antes de comparecer ante la Comisión de Trabajo de la Cámara Baja.

De esta forma, la vicepresidenta segunda respondía al gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, quien en su comparecencia del miércoles en el Congreso urgía a acordar un pacto de rentas de moderación de salarios y márgenes empresariales, incluyendo en el mismo los sueldos de los funcionarios y las pensiones para no subirlos conforme al IPC.

Respecto a la invitación a alcanzar este pacto de rentas, la vicepresidenta segunda ha subrayado que "en nuestro país los causantes de la inflación no son los salarios", aunque ve "conveniente" que empresarios y sindicatos alcancen un acuerdo salarial de negociación colectiva.

Así, ha asegurado que "hay una enorme confusión" al respecto, ya que las negociaciones entre agentes sociales van hacia un acuerdo de negociación colectiva y ha mostrado sus cautelas sobre un posible pacto de rentas: "Cuidado con los pactos de rentas. La historia de nuestro país no es muy favorable a los mismos", ha dicho, rechazando además que este pacto pase por una moderación de los salarios.

"Imagínense las consecuencias que tendría para la población trabajadora y la renta general que a las rentas salariales muy pequeñas moderemos más los salarios. Deprimiríamos la economía", ha explicado Díaz, recordando que la anterior salida a la crisis, gestionada por el PP, pasó por "una enorme devaluación salarial". "Los resultados están a la vista", ha dicho, apoyándose en los últimos datos de desempleo y su reducción por debajo de los tres millones de personas paradas, a partir de "otras políticas de empleo de calidad, protección social y subir salarios".