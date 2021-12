Los fondos de inversión de las startups celebran el nuevo trato fiscal de la ley

El campanazo se dio este viernes en el Consejo de Ministros cuando finalmente se aprobó el proyecto de Ley de fomento de empresas emergentes, más conocido como la ‘Ley de startups’. Economía junto a otros ministerios entregaron el segundo borrador con algunas de las peticiones que habían sido solicitadas por los agentes del sector después de la primera consulta pública realizada en julio de este año. Al darse a conocer cuáles eran algunas de las modificaciones que se incluyeron, el ecosistema inversor ha aplaudido de manera generalizada la mejora del tratamiento fiscal y de las condiciones para invertir.

El vicepresidente de la Asociación Española de Capital, Crecimiento e Inversión (Ascri) y socio de Adara Ventures, Alberto Gómez, ha conversado con La Información sobre esta nueva normativa y ha asegurado que es una medida “muy positiva para fomentar el desarrollo en España”. Específicamente celebra el cambio en las ‘opciones sobre acciones’ (stock options) y el tratamiento del sistema especial de remuneración para gestores de fondo de capital riesgo que invierten en startups, conocidos como los 'carried interest'.

Respecto a esa comisión que las gestoras de capital riesgo cobran a éxito en cada uno de los fondos ('carried interest'), a falta de los detalles concretos del texto, la exención del 50% ha sido enormemente celebrada por Ascri que incluso envió una carta a sus asociados en la mañana de este viernes celebrando la medida. Esto reduce de manera importante la presión fiscal para estas firmas y, además, se elimina la ventaja que tenía el País Vasco con su normativa en esta materia, que había llevado a varios gestores a mudar su residencia allí.

Además de esta exención hay otra que ha despertado la celebración por parte de los inversores y de la 'patronal' de las startups. Es la relacionada con las 'stock options', que se ha elevando el mínimo exento hasta los 50.000 euros (de los 12.000 euros actuales). Aparte, y como punto fundamental para los fondos de inversión y emprendedores, se ha aplazado la tributación hasta el momento de liquidez. La ministra Nadia Calviño ha comentado al término del Consejo de Ministros que esta es una mejora del tratamiento de las formas de remuneración y que el plazo de pago se extiende "con un máximo de diez años".

"Estamos en la dirección correcta, aunque siempre hay aspectos mejorables" indica el vicepresidente de Ascri, Alberto Gómez.

En palabras del inversor, estos dos puntos son claves para la industria ya que ayudan a acercar al mercado nacional a donde están el resto de países europeos en ámbitos de inversión y de mundo emprendedor. Asimismo agrega que es importante que exista un ecosistema inversor en España que sea fomentado y apoyado, pero insiste en que tienen que estar en condiciones similares a las de otros países y estas consideraciones "lo acercan hacia eso. Estamos en la dirección correcta, aunque siempre hay aspectos mejorables”. También ha destacado la creación de una 'ventanilla única' que estará canalizada a través de la Empresa Nacional de Innovación (Enisa).

A pesar de que ya se haya dado 'luz verde', aún queda tiempo para la entrada en vigor de esta ley. Ahora se encuentra en pleno debate parlamentario y todos quienes se ven involucrados con la normativa están a la espera de tener acceso al texto completo del borrador, por lo que aún existe cierto escepticismo respecto a diferentes puntos que son considerados clave. Por ejemplo, en temas de definición de startup se mantienen los cinco años de vida o siete en el caso de las biotecnológicas, la industria y la energía, y desde la Asociación Española de Startups (AES) creen que habría que elevarlo a siete años y 12 respectivamente.

Este fue uno de los puntos más cuestionados de la ley, y que aún no se ha podido verificar si es que hubo otros cambios desde el primer borrador o no. Este indicaba que las empresas emergentes deben tener carácter innovador, no ser cotizada ni haber distribuido dividendos y no alcanzar un volumen de negocio de 5 millones de euros. Lo que reclamaban inicialmente, es que esta ultima condición puede dejar fuera a un gran numero de compañías y es algo que preocupa en el sector. "No sabemos si se han eliminado algunos requisitos limitantes como tener un 60% de empleo en el país o que exista un límite de facturación”, señalan desde la AES en un comunicado. Agregan que también hay otras medidas de interés y muchos matices que hacer, pero están a la espera de poder tener acceso al texto completo para una evaluación más rigurosa.

Así como ellos, varios agentes del sector están a la espera del texto final para poder realizar una revisión con lupa de cada detalle de la normativa. En general han destacado que se han escuchado las peticiones realizadas anteriormente y que esta ley desbloquea la atracción y retención de talento tanto nacional como extranjero a través de las nuevas opciones para visados. En las próximas semanas, además, se aprobará la tercera ley del 'pack' de reformas de Calviño, la Ley concursal, que busca favorecer la refinanciación de las empresas y los acuerdos preconcursales, y concilia la satisfacción de los acreedores con la recuperación de la situación de solvencia empresarial. Todo esto para situar a España en el 'top' de países atractivos para la inversión y gracias este marco fiscal "muy favorable" para el sector.