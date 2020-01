Pallete advierte: la tecnología "cambia valoraciones en bolsa y expectativas"

Telefónica vive los días más complicados en bolsa de la última década. La operadora sufre ante la caída del valor de las acciones, por la desconfianza en el sector de las telecomunicaciones. Su presidente, José María Álvarez-Pallete, ha advertido hoy en el X Foro Exceltur que la revolución tecnológica está afectando "en las valoraciones en bolsa, en las expectativas de crecimiento".

Los títulos de la teleco cotizan hoy a 6,30 euros. En el último año, se han depreciado casi un 18% por la presión de los inversores en un sector, el de las telecos, que ha sido impactado también por la tecnología. El propio presidente de la operadora advirtió ante un millar de directivos hace algo más de un año que el inversor del sector ve con un sentido crítico la caída del retorno de la industria por la necesidad de una fuerte inversión por 5G, unos ingresos por debajo de la inflación y una deuda importante.

En este contexto, Álvarez-Pallete ha explicado durante su intervención en el Foro Exceltur que no hay sector que no vaya a ser alterado por la tecnología. También el de las telecomunicaciones. "No es que todo vaya a cambiar, sino que ya está cambiando por la tecnología y se refleja en las valoraciones en bolsa, en las expectativas de crecimiento y en la forma en la que la propia bolsa y los mercados de capitales funcionan", ha reconocido.

Sobre ese cambio tecnológico, el presidente de la operadora ha reconocido que también ha afectado de lleno a su negocio. "Nostros comprendimos que nuestro modelo ha cambiado; entes vivíamos de la voz y ahora tenemos que producir datos, porque la gente lo que quiere son datos", ha apuntado. En este sentido, ha ofrecido cifras: el 28% de los ingresos totales de la compañía no procedían de la voz en 2012, mientras que hoy esa proporción se ha duplicado hasta el 55% con el desarrollo de la ultrabanda ancha y servicios de valor añadido.

Eso ha obligado, precisamente, a disparar los niveles de inversión -algo que pesa en esa valoración en bolsa- para desplegar redes nuevas que soporten ese cambio. En 1924, Telefónica contaba con 40.000 kilómetros de cobre. En los últimos siete años, ha desplegado fibra que es 100 veces mayor que esa.

Valores ante la tecnología

Al margen de los impactos en el negocio, Álvarez-Pallete ha vuelto a poner el acento en los valores ante esta revolución tecnológica. La concentración de nuevas herramientas (big data, inteligencia artificial...) ya está llegando. "Y es un mundo inexplorado", apunta. "Va a haber muchas cosas que podamos hacer con la tecnología y no todas son aceptables", insiste.

Así ha defendido que es el momento en que se decida cómo se va a llevar a cabo este giro 'tech' en la sociedad para que esté dentro de un marco de valores. "La regulación irá siempre por detrás y hay que tener claro que no todo vale en este mundo", ha concluido.