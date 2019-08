La Junta vende dos edificios históricos de Málaga y acelera el cambio a uso hotelero

El Palacio de la Tinta es uno de los edificios más emblemáticos de Málaga. Situado en una de las arterias de la ciudad con sabor a capital europea, el edificio alberga actualmente varios servicios de la delegación provincial de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga. Pero no es un inmueble cualquiera: se trata de un edificio de 10.500 metros cuadrados construidos en 1908 al estilo parisino 'fin de siècle', obra del arquitecto Julio O'Brien, situado en el paseo de Reding, junto al edificio de viviendas 'Desfile del Amor', en el barrio de La Malagueta del distrito Centro.

Esta obra arquitectónica tiene como valor catastral 8,3 millones (que podría ser su precio de salida en subasta pública) y ahora la Junta de Andalucía, presidida por el 'popular' Juanma Romero, quiere hacer caja con su venta. Eso sí, su uso es dotacional, lo que complica la operación. Además, el edificio tiene protección de grado uno, lo que supone una limitación añadida en su uso.

30 millones de una gran mole de hormigón

Idéntico problema tiene el edificio de Correos, no porque sea un inmueble con similar grado de protección, sino porque comparte con el Palacio de la Tinta su uso dotacional al albergar instituciones públicas. Pero hay más. El edificio de Correos lleva desde 2017 dando tímidos pasos en pos de un cambio de uso. El valor aproximado del edificio, construido en hormigón en 1986 y situado en pleno centro entre la Alameda y la Avenida Andalucía, rondaría los 30 millones de euros, aunque será necesaria una fuerte inversión posterior para ponerlo en uso.

La Dirección General de Patrimonio de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de la capital llevan dos años intentando cambiar la calificación del inmueble de manera que pueda tener usos hoteleros y comerciales. Un trámite que nunca concluyó el Ejecutivo socialista liderado en Andalucía por Susana Díaz. Una 'patata caliente' (la de inyectar liquidez con esta subasta) que ha retomado el Gobierno liderado por Moreno.

El pasado mayo, el consejero de Hacienda anunció que pagarán los 2,6 millones de euros que restan para saldar la deuda tributaria con la Diputación Provincial. Y es que otro hándicap de este edificio es el 'pufo' que pesa sobre él. Se trata de un embargo por parte del Patronato de Recaudación Provincial, dependiente de la Diputación, de tres plantas del edificio por la deuda de 8,7 millones de euros que la Junta mantenía con la institución supramunicipal en 75 municipios. Todo parece encaminado para que la enajenación se produzca y se permita el uso hotelero y de oficinas.

Ahora, la afinidad entre el Gobierno local de PP y Cs y el de la Junta es total y parece que se han superado los escollos de antaño con la Junta socialista y el Ejecutivo municipal del Partido Popular. Y es que como aclaró el diario 'El Sur', este procedimiento quedó atascado en las negociaciones entre el Ayuntamiento y el anterior Gobierno autonómico porque no se pusieron de acuerdo respecto a la compensación que la administración regional debe ofrecer a la local para resarcir a la ciudad por el uso lucrativo que va a pasar a tener una parcela que actualmente está calificada como equipamiento de interés público.

Entre los suelos que el Consistorio pidió como retribución está el del antiguo Hospital del Tórax, junto a la avenida de Ortega y Gasset. Mientras tanto, el edificio permanece abandonado desde hace ya siete años, ocupadas sus escalinatas por personas que viven en la calle. Aunque las cercanas obras del metro han solucionado (paradójicamente) el problema de la basura que se acumulaba en sus inmediaciones.

Los 21,5 millones del Palacio de Miramar

Para encontrar precedentes en este tipo de operaciones hay que remontarse a 2008, fecha en la que se produjo la subasta del palacio de Miramar, que albergara durante años la sede de los juzgados en la capital. En la actualidad acoge un hotel de 5 estrellas. Tras una subasta, Grupo Santos se hizo con el inmueble por un valor de 21,5 millones de euros. El Gran Hotel Miramar, un hotel de cinco estrellas gran lujo inaugurado el 29 de diciembre de 2016.

Aquí su cambio de uso fue más 'natural', ya que este edificio en un principio fue un hotel que inauguró Alfonso XIII en 1926. En el verano de 1936 y hasta la evacuación de la población cuando las tropas franquistas entraron en la ciudad el 7 de febrero de 1937, el hospital de campaña estaba instalado en el edificio. Tras la conclusión de la Guerra Civil en 1939, recuperó su función original como hotel, acogiendo ilustres huéspedes de la realeza europea. Después estuvo años abandonado hasta que fue sede de la Audiencia Provincial hasta que se construyó la Ciudad de la Justicia de Málaga en 2007. Hoy forma parte del consorcio The Leading Hotels of the World.