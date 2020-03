El freno a LaLiga deja en el aire millones en derechos de TV... y alerta a Telefónica

La Liga se frena. Durante dos semanas no habrá partidos de la competición ni en Primera ni en Segunda División. La decisión viene marcada por el avance del coronavirus y el temor a incrementar los contagios. Este movimiento es la antesala de una cancelación definitiva de la temporada, una decisión que deja en el aire cientos de millones de euros en derechos de retransmisión por televisión y pone en guardia a las operadoras, principalmente a Telefónica, por las implicaciones económicas. La teleco española está estudiando caso por caso a la espera de acontecimientos.

Quedan once jornadas. Son las más decisivas del campeonato no sólo para los equipos de la élite, sino también para los de Segunda División. En estos partidos se juegan buena parte de la temporada. Sin embargo, la pandemia ha obligado a frenar durante un mínimo de dos semanas. Es una primera medida que todos creen que será insuficiente, pues habrá clubes como el Real Madrid, que deberán reincorporarse después de una cuarentena de 15 días y que necesitarían un margen. Las fechas se acumularían y no sería sencillo cuadrar un nuevo calendario.

Mira también Nuevo golpe del virus al deporte: LaLiga suspende sus partidos hasta nueva orden

Una cancelación definitiva del campeonato acarrearía un durísimo impacto económico. LaLiga le ha puesto cifras: casi 550 millones en derechos de retransmisión, junto a 120 millones entre abonos y entradas vendidas en taquillas. Los primeros son los que juegan el papel clave para las cuentas de los clubes y para sus miles de empleados. Por tanto, no ingresarlos pondría en jaque, fundamentalmente, a los equipos con presupuestos más modestos y dependientes de este negocio. Pero las consecuencias no sólo se quedan en el césped.

Telefónica es la gran dueña de los derechos del fútbol español. En el verano de 2018 sacó la chequera y se comprometió a hacerse con los de El Partidazo y los ocho partidos de la Primera División de las tres temporadas siguientes por 2.940 millones de euros. Los pagos no son únicos y, por tanto, se reparten entre los diferentes trimestres. Pero la media serían de casi 1.000 millones en cada ejercicio, a lo que habría que sumar lo abonado por el paquete de la Segunda División, cuya adquisición fue posterior y cuya cuantía no se hizo pública.

En este contexto, la operadora está estudiando caso por caso, según confirman fuentes conocedoras, a la espera de que se vayan confirmando los acontecimientos. Pero no sólo mira al fútbol, sino también a otras competiciones como la 'Champions League', que también ha sido aplazada 'sine die'. Los derechos del campeonato europeo fueron adquiridos ese mismo año 2018 por 1.080 millones para tres temporadas. No son los únicos eventos que pueden verse afectados. También la liga ACB o las retransmisiones de corridas de toros.

La clave reside en si una situación como la actual, con una pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y medidas muy restrictivas ejecutadas por el Gobierno para los eventos públicos, exime a alguna de las partes de responsabilidad en los contratos firmados. La realidad es que, según fuentes consultadas, en el acuerdo con La Liga no está bien contemplado, por lo que los abogados deberán analizarlo para dilucidar si Telefónica tendrá pagar aunque no se celebre o si, por el contrario, podrá evitarlo.

Otros afectados... ¿y los clientes?

La multinacional española no es la única gran firma que tiene intereses económicos ante este más que probable cierre de la temporada 2019-2020. Orange es la otra operadora de telecomunicaciones que es dueña de los derechos después de habérselos recomprado a la teleco presidida por José María Álvarez-Pallete por más de 300 millones de euros en la oferta regulada. A este se suma Mediapro, que es la dueña de las retransmisiones en los bares y cafeterías, y Mediaset, que se encarga de la emisión a través de internet con su plataforma Mitele Plus. De la resolución que llegue del caso de Telefónica podría depender lo que suceda con sus contratos.

Pero al margen del esfuerzo económico en cuanto a derechos, este parón también va a tener efectos comerciales en las dos grandes operadoras: Telefónica y Orange. Se enfrentan a un aluvión de bajas de clientes que no estén dispuestos a pagar por el fútbol sin poder disfrutarlo o a la reducción obligada de los precios de los productos para tratar de retenerlos. Ambas medidas tendrán un impacto lógico en los ingresos en España en productos, los que incluyen los paquetes de fútbol, que son los más premium.

Tanto Orange como Telefónica habían hecho un esfuerzo comercial importante en esta temporada. La primera rebajó la puerta de acceso al fútbol en su oferta, con el objetivo de ampliar la base de clientes y tratar de rentabilizar el fuerte esfuerzo inversor con los derechos. La segunda ha llevado a cabo en este tiempo varias promociones con descuentos más o menos agresivos, con el objetivo de 'reclutar' más clientes. Se juegan mucho en este convulso final de temporada por el coronavirus.