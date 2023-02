Apple logra en España ingresos récord con el iPhone tras la escalada de precios

La presentación en septiembre de los nuevos iPhone 14 marcó un hito para el mercado español: por primera vez el modelo básico de teléfono móvil de Apple superaba por primera vez los 1.000 euros de precio de venta al público en plena escalada inflacionaria. Con ese fuerte incremento de tarifas, la compañía ha alcanzado durante el trimestre navideño -clave para sus cifras anuales- un récord de ingresos en España. Este país es el único, junto con Canadá o Italia, que logra este registro en un periodo que ha implicado el mayor recorte de volumen de negocio desde el ejercicio 2016 a nivel global.

El consejero delegado del gigante con sede en Cupertino (California), Tim Cook, se sentó ante los analistas la pasada semana para presentar los números de la compañía del periodo entre octubre y diciembre. Y para tratar de destacar las luces y no tanto las sombras, en su primera frase ya lo dejó claro: "Hemos alcanzado récord de ingresos en diferentes mercados, incluidos Canadá, México, Indonesia, España, Turquía o Vietnam". Pero el responsable financiero, Luca Maestri, fue más específico: ese récord histórico en el caso español fue en volumen de facturación procedente de los dispositivos móviles.

Hay que tener en cuenta que este récord en España se produce en mitad de una caída relevante de los ingresos globales de Apple -la mayor desde el año 2016- y también del iPhone como principal línea de negocio del gigante. Éstos pasaron de 71.600 a 65.700 millones de dólares entre octubre y diciembre de 2022 (los globales pasaron de 124.000 a 117.000 millones). En España no se precisan las cifras, pues no se dan datos específicos por mercados concretos. Pero obviamente supusieron una mejora respecto al trimestre anterior.

La mejora de números en este país se da en el trimestre navideño en el que se distribuyó el iPhone 14 como modelo estrella. Este se presentó en el mes de septiembre con un nuevo 'subidón' de precios. Desde hace años, el gigante de la manzana cuenta con varios modelos de una misma gama. En esta ocasión, el más básico superaba por primera vez los 1.000 euros, cuando el mismo en la versión 13 se situó en el entorno de los 900 euros. El incremento de coste en los componentes y el impacto de la inflación en el proceso de fabricación se sumaba a otros factores como el de la fortaleza del dólar frente al euro.

Esta subida ha tenido influencia clara en este récord de ingresos español. Especialmente cuando la tendencia de unidades vendidas en esta 'plaza' se ha mantenido a la baja en los trimestres anteriores. En el periodo veraniego -entre julio y septiembre- Apple sufrió una caída del 36% en entregas de dispositivos, según datos de la consultora Canalys, lo que le llevó a caer al cuarto puesto en cuota de mercado tras la china Oppo. Del periodo entre octubre y diciembre aún no hay datos locales. A nivel global, según las estimaciones de la firma IDC, el descenso es generalizado (18% de media) y el de Apple es el menor rozando el 15% de descenso.

El récord de ingresos en España se produce tras alcanzar por primera vez en este mercado el precio de 1.000 euros para el modelo más bajo del iPhone

El gigante de la manzana no desglosa facturaciones por países. Y averiguarlo es prácticamente imposible por su estructura fiscal. Las ventas de productos en sus tiendas físicas sí que quedan registradas, pero no todas las que se hacen a través de su página web o en su tienda de aplicaciones, que principalmente se ejecutan desde Irlanda. Los once establecimientos generaron una facturación de 347 millones de euros en el ejercicio fiscal 2021, que acabó en septiembre de ese año y que es el último del que hay cifras en el Registro Mercantil, lo que supuso una caída del 6,5% respecto a lo registrado el año anterior. En cuanto a su división de servicios corporativos para la matriz irlandesa, Apple Marketing Iberia, el volumen de negocio mantuvo un comportamiento positivo: de 89 a 129 millones de euros.

Un móvil 'premium' aún más caro

Por si fuera poco con la subida que acarreó la última gama de móviles, la compañía entiende que sigue habiendo hueco para el segmento más premium. Según desveló Bloomberg esta misma semana, Apple está estudiando incluir un nuevo modelo de un dispositivo más potente llamado Ultra y que se lanzaría previsiblemente en 2024. No hay aún datos, pero ya se valora en el mercado que podría rozar los 2.000 euros. Cook dijo en la misma conferencia de analistas que no es un "problema" el aumento de tarifas. "Creo que las personas están dispuestas a esforzarse mucho para obtener lo mejor que pueden pagar en esa categoría", apuntó.

Esta nueva fórmula para incrementar precios en su producto estrella llega después de una caída relevante a nivel global de los ingresos. En concreto, en el último trimestre se redujeron un 5%, mientras que los beneficios netos se recortaron un 13%. Cook hablo de tres factores: la fortaleza del dólar, los problemas de producción en China y el entorno macroeconómico general. La única categoría que 'salvó los muebles' es la de servicios -aplicaciones, nube, streaming y pagos- con una subida del 6,4%.