Asufin ultima un informe que enviará al BdE para probar la mala fe de la banca

La presidenta de Asufin, Patricia Suárez, prepara un informe para remitir al Banco de España con el que pretende probar que las entidades financieras están invitando a los clientes a endeudarse estimulando el contrato de tarjetas de débito diferido. "Pretenden ganar dinero con los intereses y la deuda tarde o temprano", ha dicho durante su intervención en los cursos de verano de la APIE, la UIMP y BBVA. La asociación remitirá este documento porque asegura que el supervisor no cree que el sector tenga esta mala fe.

Según ha dicho, algunas entidades están invitando directamente a dejar la tarjeta de crédito habitual e incentivando la contratación de la de débito diferido. Para lograr su objetivo, el sector estaría trasladando que no hay problemas con este producto y no cuesta dinero, puesto que la ofrece gratis e impone comisiones en la de crédito. "Pero gratis no hay nada", ha remarcado Suárez. La presidenta de Asufin ha explicado que esta tarjeta está muy cerca del crédito, por lo que "a nadie se le escapa que lo que están haciendo es invitar al cliente a endeudarse".

Este tipo de productos provoca que el balance de la cuenta de un cliente permanezca intacto hasta el día en el que se deduce todo lo que se ha gastado durante un mes concreto. La diferencia que hay con las tarjetas de crédito es que, con el débito diferido, solo se utiliza el saldo que se tenga disponible. De este modo, se retiene la cantidad que gastada y, a final de mes, se descuenta todo de una vez.

En una línea similar se ha pronunciado Ileana Izverniceanu, directora de Comunicación de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). Uno de los productos que ha mencionado es el denominado buy now pay later (BNLP). Cree que el sector financiero está promoviendo el endeudamiento con este producto, incitando a utilizar dinero que en la actualidad no se tiene. Y, además, advierte de que la forma de reclamar en caso de problemas con este producto es complicado.

"Ojo con la publicidad agresiva, sobre todo en redes sociales", ha dicho Izverniceanu, quien ha recomendado al consumidor elegir bancos de verdad y no uno que parezca más una red social. "Los bancos deben ser bancos", ha remarcado. También se ha referido al exceso de información por la digitalización, de modo que a veces no queda claro los puntos relevantes para el consumidor a la hora de invertir con seguridad.