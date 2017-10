Atlantia evita tomar el control de Cellnex y tampoco muestra interés por Hispasat

Atlantia no tiene interés en quedarse con el control Cellnex, la antigua Abertis Telecomunicaciones, en el marco de la OPA presentada por Abertis y que este lunes ha sido autorizada por la CNMV.

El grupo italiano de gestión de autopistas, controlado por la familia Benetton, manifiesta de manera explícita en el folleto que precisa las condiciones de su oferta de adquisición sobre Abertis que la operación no incluirá la oferta pública de adquisición de acciones sobre Cellnex a la que le obligaría la actual participación del 34% que Abertis tiene en su filial de telecomunicaciones.

De este modo, si Atlantia toma finalmente el control de las empresa española de autopistas reducirá por debajo del 30% la participación de Abertis en Cellnex para eludir dicha obligación legal. El folleto no precisa si la desinversión en la empresa de telecomunicaciones será total o parcial, pero como mínimo implicaría la colocación en el mercado de un 5% de la 'teleco', lo que a su valor actual en Bolsa supone unos 220 millones de euros. Esto debería hacerse en los tres meses siguientes a la toma de control de Abertis por parte de Atlantia.

La cuestión Hispasat

Al margen de Cellnex hay otro activo de Abertis que los dirigentes de Atlantia consideran no estratégico. Se trata de Hispasat. Abertis mantiene una participación del 57,05% en el capital del operador de satélites de comunicaciones que superará el 90% en cuanto el Consejo de Ministros dé su visto bueno a la adquisición por parte de Abertis del porcentaje hoy en manos de Eutelsat, algo que se descuenta que ocurrirá antes de final de año.

El negocio de Hispasat no despierta particular interés para Atlantia, cuyo interés en Abertis se centra en su negocio de concesión y gestión de autopistas. Sin embargo, el grupo italiano manifiesta su voluntad de "atender a los intereses estratégicos del Reino de España en relación a la gestión y eventual destino" de esta participación.

El asunto es peliagudo. El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital considera que Atlantia necesita autorización previa de su departamento para realizar una operación que pone en manos de un inversor foráneo al concesionario del servicio de gestión del segmento espacial de la posición orbital geoestacionaria, que se concedió a Hispasat por Acuerdo de Consejo de Ministros de 1997.

Atlantia, que ha sido asesorada en todo lo relativo al cumplimiento de la legislación española e internacional por el bufete DLA Piper, entiende que la operación no necesita de autorización previa por esta circunstancia ya que la oferta sobre Abertis no implica una enajenación de acciones de Hispasat. Por ello admite que no ha solicitado autorización previa al Ministerio y únicamente ha solicitado la preceptiva de la CNMV, recibida este lunes.

Esta potencial restricción legal compromete una jugosa operación para el grupo italiano. Si Atlantia consiguiera colocar ese 90% de Hispasat a algún comprador en las mismas condiciones que Abertis adquirió el porcentaje de Eutelsat ingresaría cerca de 900 millones de euros por la operación.