La banca mediana americana se rifa a los banqueros que tenía BBVA en EEUU

Los fichajes en el sector bancario es una práctica muy habitual y aún lo es más cuando se producen operaciones corporativas. Este tipo de decisiones estratégicas suele dar lugar a una riada de movimientos de directivos y a la activación de las alertas entre los departamentos de talento y recursos humanos de las entidades. La decisión de BBVA de salir de Estados Unidos con la venta de su filial ha provocado que casi una decena de sus ya exbanqueros se hayan mudado a otros grupos bancarios, la mayoría de tamaño mediano con carácter regional, aunque también ha entrado en juego la banca de inversión americana.

La entidad que preside Carlos Torres anunció en noviembre de 2020 la venta de BBVA USA a PNC Financial por 9.700 millones de euros, aunque la operación no se cerró hasta este verano. Desde entonces, ocho banqueros que formaban parte del equipo de la entidad española en Estados Unidos han sido contratados, la mayoría veteranos con más de dos décadas de experiencia financiera en el sector. Los bancos protagonistas de estos movimientos han sido Flagstar Bank, con sede en Michigan; First Internet Bank, de Indiana; Luther Burbank Corporation, de California; Texas Capital Bank, ubicado principalmente en Dallas; Santander Holding USA, la filial estadounidense de Banco Santander; el banco de inversión americano Piper Sandler; Lending Club, compañía de préstamos entre particulares con sede en San Francisco; y Regions Bank, de Birmingham, Alabama.

Flagstar Bank colocó este mismo mes de noviembre a Michael Adler como vicepresidente ejecutivo y director de su negocio de banca mayorista. Los últimos once años de su carrera de más de tres décadas en el ámbito financiero los pasó en BBVA USA, asumiendo incluso la dirección de banca corporativa y mercado de capitales y siendo miembro del comité de dirección. First Internet Bank se ha hecho con Ryan Hasher, al que ha dado la vicepresidencia del negocio de banca minorista. En la filial estadounidense de BBVA era el vicepresidente y responsable de relaciones bancarias comerciales.

Luther Burbank Corporation ha fichado a Max Yzaguirre, quien pasará a formar parte de la junta directiva y del comité de auditoría y riesgos y del de remuneraciones. Se incorporará el 2 de enero de 2022. Yzaguirre formó parte del consejo de administración de BBVA USA Bancshares y BBVA USA Bank. En su caso, Texas Capital Bank ha contratado a Jon Larson como director del área inmobiliaria y financiación comunitaria. En el grupo español asumía la vicepresidencia senior del negocio de préstamos hipotecarios.

El pasado mes de agosto Santander Holdings USA, la filial estadounidense de Banco Santander, alzó a Rosilyn Houston como directora de recursos humanos, reportando directamente al director ejecutivo del grupo Tim Wennes. Rosilyn era la responsable de talento y cultura de BBVA en Estados Unidos. Por su parte, Piper Sandler ha incorporado a Matt Chorske a su equipo especial de banca de inversión formado por una veintena de expertos para Denver, en Colorado. Anteriormente, fue vicepresidente ejecutivo y director general de BBVA USA Bancshares. Lending Club se ha llevado a David Bolocan, dándole la vicepresidencia senior de depósitos y pagos, mismo rol que asumía en el negocio americano del grupo español. Regions Bank ha fichado a Todd Jarman para supervisar sus sucursales más importantes. En BBVA era el director de la Región Este.

Estos son los últimos cambios que se han producido tras la voluntad de BBVA de salir de Estados Unidos. Solamente seguirá presente en el país a través de su ‘broker dealer’ BBVA Securities y la sucursal de Nueva York -desde los que prestará servicios de banca mayorista-, así como del fondo de inversión en ‘fintech’ Propel Venture Partners. Su decisión contrasta radicalmente con la decidida apuesta de Ana Botín por ampliar la presencia de Banco Santander al otro lado del Atlántico. Las últimas cuentas disponibles correspondientes al pasado mes de septiembre constataron que en esta jurisdicción es donde más creció el grupo cántabro. Le aportó 2.288 millones de euros, prácticamente lo mismo que Europa.

Carlos Torres y el consejero delegado de BBVA, Onur Genç, decidieron dar este paso al calcular que la operación les generaría un impacto positivo en la ratio CET1 ‘fully-loaded’ de aproximadamente 300 puntos básicos. Eso equivalía a unos 8.500 millones de euros de generación de capital. Ahora quiere sacar partido a este dinero, que le da una mayor flexibilidad estratégica para invertir en los mercados en los que opera y para incrementar la remuneración al accionista. De hecho, ahora no se sienten cómodos trabajando con tanto colchón y su equipo de M&A analiza todo el mercado en busca de una oportunidad de compra.

También está a punto de poner en marcha su gran recompra de acciones, la más importante de una entidad europea en el Viejo Continente hasta ahora, y repartió un dividendo en efectivo el pasado mes de octubre, tras el levantamiento del veto que imponía el regulador. Si no encuentra una opción realmente atractiva para invertir en el crecimiento inorgánico, en unos dos o tres años valorará retribuir a los accionistas con otras formas de remuneración.