Bankinter ruega al Gobierno no seguir dilatando la ejecución de los fondos UE

María Dolores Dancausa invoca al Gobierno a pasar a la acción. La consejera delegada de Bankinter solicita al Ejecutivo que elimine la burocracia y agilice los procedimientos para la ejecución de los fondos que ha otorgado Europa a España para la reconstrucción del país tras la pandemia del coronavirus. "Vamos ya un poco tarde", ha subrayado durante la rueda de prensa posterior a la presentación de los resultados correspondientes al último trimestre de 2021. De hecho, ha podido constatar que esta dilación está produciendo cierta desmotivación por parte de las empresas.

Considera que es fundamental que estas ayudas se agilicen y que las administraciones se pongan de acuerdo para que empiecen ya a traducirse en proyectos concretos. Y, aunque es consciente de que no son la panacea y no van a solucionar todos los problemas que tiene la economía española, sí que suponen una ayuda extraordinaria. "No se puede renunciar y hacer las cosas mal", ha aseverado Dancausa.

La consejera delegada de Bankinter ha indicado que deben diseñarse proyectos muy claros y alejados de los intereses de todos los partidos políticos. También es partidaria de que exista una enorme fiscalización por parte de los ciudadanos y de los socios europeos, no solo del destino de los fondos, sino también de los resultados que se logren. "Todo lo que sea implementar una mayor transparencia posible es lo que pedimos", ha apostillado.

Como es habitual, también ha remarcado el papel que considera que debería asumir la banca. "Deberíamos jugar un papel más importante", ha dicho. Para la directiva, el sector bancario tiene la triple capacidad de actuar como intermediario para que los fondos lleguen a la economía real gracias a su enorme capilaridad; como anticipador de los fondos cuando se sepan qué proyectos han sido concedidos y dando financiación adicional al tejido productivo.