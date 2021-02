Barceló, al límite: sufre en el inicio de año una caída del 80% en su actividad. 

El consejero delegado del grupo Barceló, Raúl González, ha señalado este viernes que en estos primeros meses de 2021 vienen sufriendo una caída del 80% en la actividad, que se viene manteniendo ya desde gran parte de 2020.

González, que ha participado en la jornada "Agenda para la recuperación", organizada por el diario Expansión -y que recoge Efe- ha indicado que 2020 se cerró con una caída del 70% en los ingresos y eso porque los dos primeros meses del año, enero y febrero, fueron de crecimiento, pero a partir de ahí hubo una debacle y la caída se fue por encima del 80%.

Raúl González ha recordado que el turismo representaba en 2019 el 12,4 % del PIB español y en 2020 su peso en la economía española se quedará en el 4,3 %, al tiempo que ha señalado que dos terceras parte de la caída del PIB en España se explica por la caída del sector turístico.

Barceló ha pedido ayuda para que el sector pueda sobrevivir y modernizarse, y en este sentido, ha destacado la importancia de la digitalización, pues ahora no se deja viajar, pero cuando se puede, la gente no sabe qué está abierto en cada lugar y qué se puede o no se puede hacer.

Ha explicado que un buen sistema digital debería permitirlo, al tiempo que ha destacado que la pandemia ha servido para que su grupo refuerce los canales propios de venta directa y crecer en el negocio online, que ha dicho que es el canal que mejor está funcionado actualmente "con mucha diferencia", mientras que la red de agencias de Barceló "está sufriendo" y vende poco.