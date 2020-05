La patronal de bebidas alcohólicas acusa al Gobierno de falsear datos de consumo.

"El 80% de las empresas de este sector son pymes, pequeñas familias con negocios de hasta 200 años de historia. Pero solo tenemos tesorería para unas semanas más". El sector de las bebidas espirituosas advierte de que su situación es mucho peor de lo que pintan los últimos datos publicados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en los que se apunta a un cierto trasvase de hasta el 20% de las ventas desde los bares, hasta este lunes sin actividad, a los supermercados. "Solo el 2% de lo que vendíamos en hostelería ha pasado a la alimentación", precisa Bosco Torremocha, director de Espirituosos España, la principal patronal, al tiempo que augura el desastre: "El 100% de las empresas está en riesgo de desaparecer".

"Estamos en una situación límite y no se ha registrado ese incremento significativo que dice el ministerio. Esperamos una rectificación", apunta Torremocha, quien ofrece datos concretos de la debacle del sector: "En las primeras semanas del estado de alarma, ya hubo caídas por encima del doble dígito, en la ginebra, que cayó 11%; los licores, más del 10%; el vodka, un 15%; o los brandys, un 48%". En total, el sector asegura que ha perdido hasta ahora 9 millones de litros en ventas, de los cuales solo 172.000 litros han pasado al sector de la alimentación.

Los datos que maneja Espirituosos España no solo no concuerdan con los del ministerio, sino que también hay otras fuentes que ofrecen datos de ventas sensiblemente distintos. "No sé por qué hay consultoras que dan esos datos, la verdad", explica Torremocha, que se muestra categórico: "El 70% de las ventas de nuestro sector se han perdido. Lo que se pierde en hostelería, en ningún caso se complementa con alimentación". Se refiere a que siete de cada 10 botellas de alcohol se vendían en bares y restaurantes antes de la crisis del coronavirus. "Desde marzo, las ventas son cero en hostelería", añade.

Sin recuperación hasta 2022

El problema es que, según Torremocha, la percepción social de esos datos que apuntan al trasvase de los bares a los supermercados -y, en definitiva, al hogar- puede ser realmente negativa para el sector, como si el consumo de alcohol que antes se ceñía mayoritariamente a entornos sociales ahora hubiera derivado en un consumo excesivo en casa. "Queremos desmentir categóricamente que el consumo [de alcohol] de los españoles esté subiendo. Los españoles están siendo ejemplares", explica.

En este sentido, Torremocha apela a acudir a "datos de fuentes homologadas" para conocer los datos reales: "Tenemos datos de las líneas de caja de los supermercados, sabemos exactamente lo que vendíamos hace dos meses y lo que vendemos ahora. No sé qué método utiliza el ministerio, pero esos datos no son reales de ventas". Por eso, exige una rectificación por parte del ministerio: "Nuestros datos demuestran que nuestros productos son de carácter social, no se bebe en casa, es una falsa premisa".

Para evitar el cierre de los 3.800 centros de producción en España, la patronal exige al Gobierno diversas medidas, entre las que se encuentra el "aplazamiento de impuestos especiales que gravan el consumo. Estamos obligados a adelantar unos ingresos que no tenemos", lamenta Torremocha, que también advierte que "descartamos cualquier recuperación en 2021. Muchas de las pymes están abocadas a la desaparición, si no se alivian sus cargas económicas". Por todo ello, confirma que Bebidas Espirituosas presentará un plan conjunto con Fiab, Aecoc, Hostelería de España para que "el Gobierno escuche nuestras propuestas".