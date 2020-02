Torres se declara inocente y traza por primera vez una línea divisoria con FG

Carlos Torres, actual presidente de BBVA, se desvincula por completo del caso Villarejo y traza por primera vez una línea divisoria en público con quien fuera su antecesor en el cargo, Francisco González, que figura entre la lista de directivos y exdirectivos de la entidad financiera que hoy por hoy están imputados en la Audiencia Nacional. "Puedo decir que no hay ninguna posibilidad de que yo tenga algo que ver con estos asuntos", dijo Torres ayer en una rueda de prensa de resultados que prácticamente estuvo monopolizada por la relación que mantenía el grupo con Cenyt, el entramado empresarial del excomisario.

Hace un año, durante el mismo encuentro con periodistas, el flamante presidente de BBVA brindó un fuerte apoyo a FG (como se conoce al banquero gallego en la jerga) al asegurar que había sido su "guía y referente". Ayer, en cambio, esquivó el asunto y no ratificó sus declaraciones. "Me vais a permitir que sobre esta cuestión y todas las que tengan que ver con personas no haga declaraciones", dijo Torres. "La diferencia respecto a la situación de hace un año es que entonces no había un proceso judicial abierto", justificó.

Nunca antes Torres había marcado tanto las distancias con FG de forma pública, aunque es conocido que la relación entre ambos mandatarios se deterioró de forma significativa a raíz de la retirada del BBVA del caso Ausbanc, una decisión que, según fuentes jurídicas, se tomó bajo recomendación de los asesores legales del banco al haberse utilizado en el procedimiento -así como en otros en los que la entidad figura como acusación- pruebas que se habrían obtenido de un modo, cuanto menos, poco ético. Torres también esquivó aclarar si la dimisión de González como presidente de honor del banco el pasado marzo es temporal, como se dijo entonces, o definitiva, como parece.

En su intervención, además, el directivo salmantino defendió la inocencia de BBVA como sociedad. Por tanto, se interpreta que el banco vinculará la polémica de las escuchas ilegales a actuaciones de carácter individual . "BBVA no tiene ninguna responsabilidad", apunto Torres, no sin admitir que la entidad acatará cualquier decisión que adopte el juzgado, o los diferentes reguladores, al respecto.

Torres también animó a la Audiencia Nacional a levantar "cuanto antes" el secreto de sumario para que se pueda cerrar la polémica con la máxima premura. Incluso a sabiendas de que, entre los papeles que están en el juzgado, figuran trabajos de Cenyt sobre el uso del avión privado en una empresa como BBVA o supuestos labores de valoración de propiedades para el expresidente, cuya veracidad, en cualquier caso, se está cotejando en los tribunales.

Atribuye el éxito de 2019 a Onur Genç

Sea como fuere, Torres ha evitado atribuir el buen desempeño del negocio de BBVA en 2019 -año en el que se ha registrado el mejor resultado en diez años (sin tener en cuenta extraordinarios)-, al legado de su antecesor y ha reconocido públicamente al nuevo consejero delegado, Onur Genç, como el artífice."Lo mejor que nos ha pasado en 2019 ha sido nuestro consejero delgado, que ha demostrado que es un CEO espectacular, un gestor de primera que está liderando el avance del banco en esta nueva década".

Así, ante cualquier polémica relacionada con el 'caso Villarejo' que surja a raíz del levantamiento del secreto de sumario durante la próxima Junta General de Accionistas (que se celebrará el próximo mes de marzo) es previsible que Torres eche balones fuera, se desvincule del asunto, y apunte hacia miembros del equipo gestor del BBVA que ya no forman parte de la estructura del banco. Está previsto que con la convocatoria de este encuentro se conozcan los nuevos consejeros con los que el directivo empezará a amoldar a su gusto el máximo órgano de gobierno del banco.