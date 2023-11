Bill Gates vaticina que la jornada laboral de tres días será posible gracias a la IA

El multimillonario estadounidense Bill Gates se ha posicionado a favor de que gracias a la inteligencia artificial (IA) la semana laboral podría reducirse hasta los tres días. Así, el cofundador de Microsoft ha afirmado que la llegada de una semana laboral de tres días facilitada por la IA será un éxito para la sociedad en su conjunto, ya que las máquinas pasarían a ocuparse de las tareas rutinarias y de producir "comida y esas cosas", y los trabajadores contarían con más tiempo libre sin que se redujese la productividad.

Concretando, ha augurado que dicha tecnología tendrá una repercusión mundial similar al de la llegada del ordenador, pero menor que el que tuvo la revolución industrial. "No creo que el impacto de la IA sea tan disruptivo como el de la revolución industrial, pero, sin duda, será tan grande como la introducción de los PCs", ha indicado en la entrevista realizada entrevista en el podcast de Trevor Noah "What Now?". Planteando un símil con los procesadores de textos, que no acabaron con el trabajo de oficina, pero "lo cambiaron para siempre".

"No creo que el impacto de la IA será tan grande como la introducción de los PCs"

En este sentido, Gates ya avanzó el pasado febrero que la IA tiene el potencial de "cambiar el mercado laboral", y ha asegurado que, "en un futuro lejano, tendremos que trabajar menos que hoy". Contraponiéndose así a otras visiones que ven en la inteligencia artificial la ocasión de extraer más producto de sus trabajadores. El magnate estadounidense ha asegurado que el propósito de la vida no es solo trabajar, sino que debemos buscar que la tecnología facilite nuestra vida.

La IA como destrucción o disminución del trabajo

El debate sobre si la IA será un sustituto o una ayuda para los trabajadores está en el mesa y otros líderes empresariales se han mostrado en la misma línea que Gates; Jamie Dimon, el CEO de JP Morgan auguró una jornada laboral de solo 3,5 horas y Elon Musk, dirigente de Testa, piensa que la inteligencia artificial será capaz de crear un ingreso universal. Empresas, países como Islandia e instituciones como el Ayuntamiento de Valencia han realizado ya pruebas de aplicación de la semana laboral de 4 días.

Otras compañías sin embargo no comparten ese discurso. Como demuestra el despido del 90 % de la plantilla de la empresa india Duukan, excepto en el departamento de IA. Carl Eschenbach, de Workday defiende que el aumento de la productividad en las empresas supondrá que estas necesiten menos trabajadores.