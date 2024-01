Bruselas acepta los compromisos de Renfe para evitar multas por la venta de billetes. 

La Comisión Europea ha aceptado este miércoles los compromisos asumidos por Renfe, con el fin de evitar una multa por prácticas contrarias a la competencia en la venta en línea de billetes de trenes, según informa la institución en un comunicado. Bruselas abrió en abril del pasado año una investigación en profundidad ante la sospecha de que Renfe pudiera haber abusado de su posición dominante en el mercado nacional del transporte ferroviario de pasajeros.

Según la comisión, Renfe no habría proporcionado a plataformas competidoras de venta de billetes el contenido completo de su gama de tickets, descuentos y características. Renfe tampoco aportaba a estas plataformas rivales datos en tiempo real anteriores al viaje, durante el transcurso del mismo o una vez acabado, según se desprendía del análisis efectuado por los servicios de Competencia de la Comisión. Debido a esto, la operadora ferroviaria se enfrentaba a una multa en caso de no subsanar estos problemas.

Para resolver la situación, Renfe se ha comprometido a poner a disposición de las plataformas de venta de billetes de terceros "todos los contenidos actuales y futuros y los datos en tiempo real mostrados en cualquiera de sus propios canales en línea" como muy tarde el 29 de febrero de este año, con algunas excepciones "limitadas" a aquellos en los que se debe realizar una licitación para conceder el acceso.

Por otro lado, Renfe exigirá a las plataformas externas de venta de billetes un coeficiente mensual máximo de consultas o reservas no inferior a 600, 200 o 140 en función del número de solicitudes de disponibilidad realizadas por dichas plataformas. De esta forma, Renfe sólo podrá suspender temporalmente el acceso de una plataforma a su sistema de ventas únicamente si superara el coeficiente máximo de consultas-reservas aplicable.

Garantizar servicios de "alta calidad"

Por último, y para garantizar unos servicios informáticos de "alta calidad" a las plataformas, la compañía ferroviaria se compromete a no superar una tasa de error (la relación entre la cantidad de solicitudes fallidas sobre el total) del 4 % y una tasa mensual máxima de indisponibilidad (nivel de disponibilidad del sistema de ventas entre las 6.00 y las 23.00 horas) del 1 %. Como complemento, Renfe se compromete a no utilizar técnicas o comerciales "desleales, no razonables o discriminatorias" que impidan u obstaculicen el acceso y la distribución de sus contenidos y datos en tiempo real.

Bruselas ha llegado a la conclusión tras someter a prueba estos compromisos de que "dan respuesta a las reservas preliminares en materia de competencia" en relación con el supuesto abuso de posición dominante de Renfe. "Las plataformas independientes de venta de billetes tendrán acceso a toda la información necesaria para innovar y competir eficazmente con los canales de distribución en línea de Renfe. Es algo crucial para unos servicios ferroviarios más asequibles y el fomento de unos medios de transporte respetuosos con el medio ambiente", destacó la vicepresidenta del Ejecutivo comunitario responsable de Competencia, Margrethe Vestager.

Así, dichos compromisos son ahora "jurídicamente vinculantes", su cumplimiento permanecerá en vigor por un tiempo indefinido y serán supervisado por un administrador designado por Renfe que informará a la Comisión Europea durante un periodo de diez años.