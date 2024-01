Buenaventura (CNMV) descarta suspender la cotización de Grifols tras su desplome

El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Rodrigo Buenaventura, ha declarado sobre la situación de Grifols, que se desplomaba en torno a un 30% en bolsa tras un informe del bajista Gotham City Research que pone en duda sus cuentas y cuestiona su sostenibilidad, que "la CNMV va a ejercer sus competencias para aclarar la situación".

El dirigente del supervisor bursátil español ha recapitulado los hechos que han derivado en el desplome bursátil de la farmacéutica catalana: "Tenemos el informe de una firma que lanza una serie de acusaciones muy serias sobre la información financiera de Grifols, lo que ha tenido un impacto importante en los precios de la compañía, y ésta ha hecho un desmentido genérico de esas informaciones". Por ello, Buenaventura ha remarcado que "lo que nos toca a la CNMV es recabar información adicional para aclarar la situación y ver qué extremos de la información tienen que ser revisados o analizados".

Por el momento, la máxima autoridad de la CNMV se ha limitado a señalar que ahora "lógicamente no tiene sentido poner en duda la integridad de las cuentas auditadas de Grifols ni ignorar la información que se ha publicado esta mañana", y ha apuntado que ya están en contacto con la compañía catalana de homoderivados para esclarecer la situación.

En lo referente a la abultada caída del valor y su impacto en los inversores, Buenaventura ha remarcado que la protección de los inversores es "obviamente la prioridad número uno de la CNMV tal y como marca la ley", y ha remarcado que a los inversores "no se les protege suspendiendo la cotización, sino asegurando que la información está disponible para todo el mundo, sea positiva o negativa, pero que no haya asimetrías en la información".

"Los inversores tienen ahora la información para formarse su juicio, aún siendo consciente de la elevada volatilidad", ha señalado Buenaventura, para remarcar que "lo último que debemos hacer es suspender la cotización con el objetivo de evitar movimientos de precio". "La suspensión de cotización se impone cuando falta información o es asimétrica, cuando el inversor no la conoce. No es el caso actual", ha remachado Buenaventura.

Sobre el hecho de que la firma estadounidense tomase posiciones cortas en Grifols en el día de ayer, Buenaventura ha expresado que "no es tan infrecuente", ni en el mercado español ni en otros, para apuntar que lo que tienen que determinar es "la veracidad de las manifestaciones, si es que hay algo, y a partir de ahí tomar las acciones oportunas". "Esto no encaja con un escenario de prohibición de posiciones cortas, el problema no debe centrarse en las posiciones cortas, sino en la veracidad de esa información [en referencia al informe de Gotham]", ha aseverado Buenaventura.

Economía llama a la "prudencia"

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha pedido este martes "prudencia" ante el derrumbe bursátil que está sufriendo Grifols, después de que el fondo Gotham Research acusara a la multinacional catalana de hemoderivados de manipular sus cuentas.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Cuerpo ha evitado así pronunciarse sobre la situación de la empresa, "a la espera" de lo que pueda ir diciendo la Comisión Nacional del Mercados de Valores (CNMV) "para tener una visión más clara" de la situación.

El origen del derrumbe

Esta mañana, la firma de análisis Gotham City Research, conocida en España por haber destapado hace casi una década el fraude de Gowex, ha acusado a Grifols de manipular sus ratios de deuda y resultado bruto de explotación (Ebitda) para reducir artificialmente el apalancamiento y advierte de que sus acciones serían "no invertibles", en su opinión.

En su análisis, la firma bajista hace hincapié en la relación entre Grifols y Scranton Enterprises, un vehículo inversor de la familia Grifols, señalando que Grifols consolida completamente tanto Haema como BPC Plasma, pese a poseer el 0% de cada compañía, mientras que Scranton Enterprises también consolida completamente ambas empresas, al igual que Grifols.

De su lado, Grifols ha emitido un comunicado en el que niega "categóricamente" cualquier acusación de prácticas contables o de información "errónea" de sus estados financieros consolidados. Al tiempo, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha asegurado que está analizado el informe publicado por Gotham y ha indicado que también está en contacto con la empresa