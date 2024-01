Crash de Grifols en bolsa tras la acusación de fraude contable por Gotham City

El inversor bajista Gotham City Research ha publicado un informe sobre la empresa de plasma sanguíneo Grifols en el que le acusa de manipular sus cuentas para reducir de forma artificial su ratio de apalancamiento, es decir, la relación entre los beneficios operativos y su deuda. La firma que destapó el fraude de Gowex en 2014 dirigida por Daniel Yu y Cyrus de Weck asegura que la compañía catalana está consolidando las ganancias de compañías en las que no tiene acciones.

En concreto, Gotham City señala que Grifols incluye en sus estados financieros ganancias de BPC Plasma y Haema, que son propiedad de Scranton Enterprises NV, un vehículo de inversión con sede en Países Bajos que está controlado por la familia fundadora de Grifols y un grupo de ex directivos de la multinacional de plasma sanguíneo. Esta sociedad tiene cerca del 8,5% del capital de Grifols SA. La tesis del operadora bajista es que tanto Grifols SA como Scranton están consolidando al 100% dichas sociedades que representan la mayor parte de los beneficios.

Grifols ha tardado una hora y media en cotizar avalancha de ventas y ausencia de compras que impedía casar el libro de negociación. La acción registra un desplome histórico

Según el informe, Gotham estima que el ratio de apalancamiento (deuda/ebitda) de Grifols "está más cerca de 10 a 13 veces" que de las 6 veces que declara de forma oficial y señala además que el apalancamiento de Scranton es de 27 veces. Además, Grifols prestó a Scranton 95 millones de dólares en 2018. "Este préstamo parece vinculado a la transacción BPC/Haema, sin embargo, este préstamo no se revela en los documentos de Grifols y solo aparece en los documentos de Scranton", señala.

"Gotham City Research cree que las acciones de Grifols no se pueden invertir y probablemente no valgan nada. (...) No creemos que la situación financiera sea sostenible", expone la firma que se dedica a detectar fraudes de empresas cotizadas y, a la vez, invertir en corto o a la baja para obtener beneficios con ello. La desconocida firma sostiene que Grifols nunca ha producido flujos de caja para soportar una carga de intereses potencialmente mucho mayor, añadiendo que, con un rendimiento del 10%, la deuda de Grifols es insostenible, dejando a las acciones sin valor o sujetas a una dilución masiva debido a las ampliaciones de capital.

La empresa farmacéutica creció a golpe de acuerdos financiados con deuda en EEUU, China y Alemania, incluyendo las adquisiciones multimillonarias de Talecris Biotherapeutics en EEUU en 2010 y del rival alemán de plasma Biotest en 2022. La compañía, cuyo mayor accionista es la familia fundadora, tuvo problemas durante la pandemia cuando los negocios se paralizaron y el apalancamiento se disparó. Grifols acordó la venta de una participación del 20% en la empresa china de plasma sanguíneo Shanghai RaaS para reducir su deuda el pasado 29 de diciembre.

Pánico entre los inversores de Grifols

Las acciones de Grifols se derrumbaron el lunes por la noche más del 8% en el mercado fuera de hora de Wall Street después de conocerse que Gotham City iba a publicar un informe sobre "una empresa española de más de 10.000 millones de euros, con un alto apalancamiento", que estaba manipulando sus cuentas. El nombre no ha sido revelado hasta este martes y provocan un colapso en su cotización.

Tras la apertura bursátil en España, Grifols ha tardado más de una hora y media en cotizar por la avalancha de ventas y ausencia de compras que impedía casar el libro de negociación. Finalmente, las acciones de la empresa han marcado un primer precio en torno a los 8,1 euros por acción, un 43% menos que al cierre del lunes en la bolsa española y se estabilizan con una caída superior al 30%, por debajo de los 10 euros por acción. La compañía catalana ha tardado alrededor de una hora en elaborar una respuesta oficial pese a la gravedad de la acusación.

Grifols niega las acusaciones

En una misiva enviada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la compañía admite que es conocedora de las recientes informaciones falsas y especulaciones publicadas por Gotham City Research en relación con la información contable y financiera de la compañía. "Como empresa comprometida con la transparencia, integridad y conducta ética, negamos y rechazamos categóricamente cualquier acusación de prácticas contables o de información erróneas de nuestros estados financieros consolidado", señala en su comunicado.

Según la farmacéutica, la empresa informa y divulga plenamente toda la información pertinente relativa a todas sus transacciones significativas con el máximo nivel de integridad y transparencia para reflejar una visión exacta y justa de los estados financieros consolidados de Grifols. "Las transacciones con partes vinculadas y las divulgaciones informadas por Gotham City Research han sido completamente divulgadas y auditadas desde 2018 e informadas al regulador español", asegura en su comunicación

Los estados financieros consolidados de Grifols y los controles internos sobre la información financiera, así como las auditorías anuales son realizadas por KPMG, "una de las cuatro grandes firmas de auditoría, que ha emitido sistemáticamente informes de auditoría sin salvedades".

"Tenemos el compromiso inquebrantable de mantener el máximo nivel de integridad empresarial y financiera. El gobierno corporativo es y sigue siendo nuestra máxima prioridad. Siempre hemos mantenido y mantendremos normas estrictas en nuestros informes contables y estamos plenamente comprometidos con una conducta transparente y ética en todas nuestras prácticas empresariales", concluye la empresa de la familia Grifols.

Gotham hace mención especial a los cambios en la cúpula directiva desde la llegada de Thomas Glanzmann al puesto de consejero delegado, al considerar que no se trata de un cambio de rumbo, sino una línea continuista. "El consejero delegado está siendo aclamado como un cambio de dirección, pero ha estado en Grifols desde 2006 y en el consejo cuando se produjeron las transacciones sospechosas que describimos en nuestro informe. Lo encontramos en grave conflicto de interés y es un Grifols en todo menos en el nombre", señala la firma en su análisis.