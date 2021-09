Un bufete americano busca las 'vueltas' a la opa sobre Santander Consumer USA

El despacho de abogados estadounidense Andrews & Springer no teme enfrentarse en un 'cara a cara' con el grupo Santander. La boutique legal ha abierto una investigación porque entiende que el precio ofrecido por la entidad capitaneada por Ana Botín para comprar cerca del 20% que no controla de Santander Consumer USA es "inadecuado". Tras llegar a esta conclusión, ha decidido realizar un llamamiento a accionistas de la filial financiera que se vean envueltos en esta operación y que quieran iniciar un pleito contra la entidad a través de una demanda colectiva o 'class action'.

Andrews & Springer considera que si capta a clientes interesados podría lanzar una ofensiva contra el consejo de administración de Santander Consumer USA por dar el visto bueno a la venta de la totalidad de la compañía a su accionista de control, Santander Holdings USA -la filial estadounidense de Banco Santander-, que ya tiene en sus manos algo más del 80% del capital de la financiera. Dado que quien lanza la oferta pública de adquisición de acciones (OPA) está a ambos lados del proceso, como accionista de control y como comprador, el bufete está convencido de que la operación presenta "importantes conflictos de intereses", lo que provoca que la propia transacción y el precio de la oferta sean "injustos".

Es posible que la firma de abogados no llegue a lanzar ninguna acción colectiva al no captar el interés de potenciales accionistas involucrados, pero con este intento trata de poner en valor su capacidad comercial y de aglutinar a nuevos clientes. El banco acordó un precio de 41,5 dólares, alineado con el que fija el consenso de analistas. Es preciso señalar que el banco inicialmente propuso hacerse con este paquete que no posee todavía por 39 dólares la acción. La cotización habitual ha sido de unos 20 dólares, aunque desde el pasado mes de abril ha empezado un 'rally' alcista.

Para justificar su investigación, la boutique americana hace alusión al precio que la casa de análisis BMO Capital Markets lanzó sobre Santander Consumer USA el pasado 28 de julio: 48 dólares por título. "La contraprestación que recoge el acuerdo es significativamente menor a la de este precio objetivo", asevera en una alerta para accionistas. Estos analistas calificaron de "fracaso" los 41,5 dólares que ofrece Santander por su financiera y decidieron posteriormente ajustar su recomendación a la baja para alinearse al valor de la OPA. Andrews & Springer también recuerda que la cotización de la financiera llegó a los 42,29 dólares el pasado 12 de agosto, si bien en este momento ya se conocía la pretensión del grupo.

Hace dos semanas, la entidad puso más dinero sobre la mesa de los inversores estadounidenses para poder excluir de Bolsa a su filial de consumo cotizada en Estados Unidos. El banco anunció una mejora de su oferta pública de compra para adquirir el 20% que aún no controla. Ahora pagará 41,5 dólares por acción, un 6,4% más que los 39 dólares que propuso el pasado 2 de julio cuando hizo pública la operación corporativa. La entidad realizará un desembolso de hasta 2.450 millones de dólares (2.068 millones de euros al cambio actual) para integrar Consumer en Santander Holdings USA. Esta cantidad supone un aumento de unos 100 millones de dólares (84,4 millones de euros) respecto al precio inicial propuesto hace algo más de mes y medio, que ascendía a 2.350 millones

Santander remitió a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) un comunicado en el que añadía que la propuesta definitiva equivale a una prima del 14% respecto al cierre en Bolsa del pasado 1 de julio, el día previo al anuncio de la operación, que fue de 36,42 dólares. Al día siguiente amaneció con un rebote del 11,34%. Desde ese momento ha continuado acercándose al precio de la OPA e incluso lo ha rebasado en más de una ocasión.

Un comité especial integrado por consejeros independientes valoró la oferta y recomendó por unanimidad aceptarla, una sugerencia que ha sido asumida por la cúpula de Santander Consumer USA. Para el grupo, esta operación contribuirá de inmediato a incrementar sus resultados y a que su beneficio por acción se eleve en aproximadamente un 3% en el año 2022. El impacto estimado en la ratio de capital CET1 de Santander Holding USA será de 73 puntos básicos, mientras que en el grupo Santander se estima que estará en unos 10 puntos básicos.

Desde hace meses, Botín ha puesto el foco en Estados Unidos. Su negocio al otro lado del Atlántico va a velocidad de crucero, tanto como que ha podido liberar provisiones ante el cambio significativo de los modelos iniciales. En Europa, aunque ha dejado la puerta abierta a revisar sus dotaciones, existe una mayor incertidumbre. Desde que se desató la crisis sanitaria por la pandemia del coronavirus en marzo de 2020, la entidad ha continuado muy activa en el ámbito de las transacciones con idea de robustecerse en América: cerró un acuerdo para comprar el bróker independiente de renta fija Amherst Pierpont Securities y se hizo con la unidad global de gestión de patrimonios de Crédit Agricole, entre otros.