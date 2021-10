Caída, denuncias de empleados... Por qué Facebook está en su peor momento

Seis horas. Es más o menos el tiempo que durante el día de ayer estuvo Facebook y sus otros dos grandes tentáculos como Instagram y WhatsApp sin conexión. En la parte práctica, y anecdótica, esta caída supuso que los millones de usuarios que aglutinan estas aplicaciones se pasaran a otras como Telegram o Twitter que, debido al 'atasco', empezaron también a registrar fallos, aunque menores. En terreno empresarial, y obviamente el de mayor relevancia, la tecnológica llegó a caer cerca de un 4,9% en Wall Street; y aún hay más: la fortuna de Mark Zuckerberg se vio reducida en unos 5.900 millones de dólares, dato que le ha hecho caer del quinteto de las cinco personas más ricas del mundo, según Forbes.

Casualidad o no, el mayor apagón que ha sufrido Facebook en toda su historia coincide, además, con el que puede ser el peor momento que se recuerde de la compañía. "Estoy hablando de una especia de declive lento y constante que cualquiera que haya visto de cerca una empresa moribunda puede reconocer. Es una nube de pavor existencial que se cierne sobre una organización cuyos mejores días han quedado atrás, influyendo en cada prioridad gerencial y decisión de producto y conduciendo a intentos cada vez más desesperados por encontrar una salida". Así de contundente se ha mostrado Kevin Roose, especialista tecnológico, en la columna que este mismo martes acompaña la apertura de The New York Times.

Como base para su escrito, Roose se sirve de 'The Facebook Files', la serie de investigación de The Wall Steet Journal que utiliza una serie de informes filtrados desde dentro de la propia tecnológica y que revelan, entre otras, como Facebook está haciendo cada vez más esfuerzos por mejorar su imagen tóxica y evitar que los usuarios abandonen sus aplicaciones en favor de alternativas más atractivas.

Precisamente, la principal fuente de esos documentos reveló su identidad el domingo por la noche en una entrevista que concedió a 60 Mintues, un programa de televisión de la CBS. Fue Frances Haugen, exgerente de producto del equipo, que se unió a la red social en 2019, quien llegó a decir que durante la mayor parte de los dos años que estuvo en la compañía, sintió como Facebook no estaba tan comprometido con garantizar que sus productos promovieran el bien público. "Lo que vi en Facebook una y otra vez fue que había conflictos de intereses entre lo que era bueno para el público y lo que era bueno para Facebook, y Facebook una y otra vez optó por optimizar para sus propios intereses, como ganar más dinero", explicaba Haugen. "He visto un montón de redes sociales y Facebook fue sustancialmente peor que cualquier otra cosa que haya visto antes", añadió.

La influencia en los adolescentes

Tal y como revelaba The Facebook Files, los ejecutivos de Facebook habían estado al tanto de los impactos negativos de sus plataformas en algunos usuarios jóvenes. Por poner un ejemplo, informó que un documento interno de la propia compañía revelaba que Instagram puede generar ideas suicidas en los adolescentes. Tal y como resumía Haugen. "Facebook se ha dado cuenta de que si cambian el algoritmo para que sea más seguro, las personas pasarán menos tiempo en el sitio, harán clic en menos anuncios y ganarán menos dinero".

Este, por supuesto, no es el primer escándalo al que se ha enfrentado la red de Zuckerberg en los últimos años. En 2018 el CEO de Facebook entonó el 'mea culpa' en el Senado de Estados Unidos, donde compareció para explicar la utilización de los datos de los usuarios de la red social. Uno de los hechos más comentados fue cuando se acusó a la compañía de compartir de forma inapropiada datos de nada menos que 87 millones de usuarios con la firma de consultoría política Cambridge Analytica y que se utilizaron para las elecciones que ganó Donald Trump en 2016. La Comisión Federal de Comercio (FCT por sus siglas en inglés) acabó interponiendo a la tecnológica una multa de 5.000 millones de dólares, la más elevada hasta la fecha, por sus irregularidades en el sistema de privacidad.

La semana pasada, en una audiencia en el Senado, los legisladores interrogaron a Antigone Davis, directora global de seguridad de Facebook, con preguntas sobre el adictivo diseño de productos de la compañía y la enorme influencia que tiene sobre miles de millones de usuarios.

Con todo, la filtración de The Facebook Files ha hecho que en septiembre se haya dejado en el Nasdaq un 10,54%, sin embargo el acelerón que acumulaba a principios de este año, le permite avanzar un 19,4% desde enero. "El uso de Facebook entre los adolescentes en Estados Unidos ha estado disminuyendo durante años y se espera que caiga aún más pronto: los investigadores interinos predijeron que el uso diario disminuiría un 45% para 2023. Los investigadores también revelaron que Instagram, cuyo crecimiento compensó la caída de interés de Facebook, también está perdiendo participación de mercado frente a rivales como TikTok", sentencia Roose.