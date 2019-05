CaixaBank, el único gran banco que falta por activar las compras online con Bizum

Si eres cliente de BBVA, Santander, Sabadell o Bankia y has abierto la aplicación de tu banco para hacer un 'bizum' recientemente es más que probable que te haya aparecido una ventana anunciando una nueva funcionalidad de la plataforma: el pago en comercios electrónicos, un servicio que ya han activado los principales bancos del país y que no está disponible en CaixaBank, el único 'grande' que aún no lo ha incorporado.

El banco catalán, que casualmente es el accionista mayoritario de Bizum, tiene previsto introducir la funcionalidad de pago online mediante esta plataforma próximamente. El servicio funciona de la siguiente manera: en un primer momento, el usuario debe activarlo en la aplicación de su banco, donde establecerá una clave de cuatro dígitos. Después, bastará con pinchar en el botón de 'pagar con Bizum' en los comercios que estén habilitados, introducir el número de teléfono, el pin y validar la compra introduciendo un código que facilitará el banco correspondiente.

Tras un proyecto piloto desarrollado durante el último año, el nuevo servicio está operativo desde hace algunas semanas en las entidades financieras ya mencionadas y en KutxaBank, pero desde el sector, que es el dueño de Bizum, todavía no se ha anunciado a 'bombo y platillo' debido a que se está esperando a que el ecosistema de comercios disponibles se incremente. Será cada banco el que negocie de forma individual con cada uno de los establecimientos que quiera adherir a la plataforma.

¿Estarán El Corte Inglés, Decathlon o Carrefour?

El objetivo es agilizar las compras online. Por el momento, el servicio solo está disponible en tres pequeños comercios locales, pero dentro de poco lo incorporarán grandes empresas como ALSA, Yelmo Cines o Iberdrola. Según las fuentes consultadas, es posible que las entidades también estén negociando con grandes superficies como El Corte Inglés, Decathlon o Carrefour, entre otros. Los próximos bancos en habilitarlo, además de CaixaBank, serán Bankinter, Unicaja, Abanca, Cajamar, Liberbank, Caja Rural y Caja de Ingenieros.

El siguiente paso de Bizum será el pago en comercios físicos a través del teléfono móvil, una iniciativa que aún se encuentra en desarrollo. Hasta la fecha, el servicio más utilizado de Bizum es el envío de dinero entre particulares de móvil a móvil. Desde su lanzamiento en 2016 acumula ya algo más de tres millones y medio de usuarios, quienes han realizado casi 30 millones de transacciones, lo que está contribuyendo actualmente a popularizar la expresión 'te hago un bizum' para referirse a este tipo de transferencias instantáneas.

¿Cuándo se incorporará ING?

Prácticamente todos los bancos tienen este servicio de transferencias instantáneas en las que basta con seleccionar un contacto de la agenda del teléfono móvil para enviar al momento una cantidad de dinero no superior a 1.000 euros -inicialmente el límite estaba en 500 euros-. En cambio, el gran ausente es ING, que apostó por un servicio propio denominado Twyp que está limitado a los usuarios del banco naranja.

Los clientes de esta entidad, cuyo perfil es preferentemente digital, echan de menos tener Bizum, por lo que la entidad holandesa está negociando su entrada en plataforma, algo que ocurrirá "pronto", según comenta un alto directivo de ING, que rechaza ofrecer una franja temporal más concreta sobre cuándo se incorporarán al servicio. En un principio la idea sería mantener Twyp.

La empresa responsable y que se encarga de la gestión de Bizum es la Sociedad de Procedimientos de Pago, una compañía que está participada por más de una veintena de entidades bancarias. El accionista principal, de acuerdo a los datos del registro mercantil, es CaixaBank Payments, que dispone del 23% del capital, por delante del Santander (18%), BBVA (16%), Sabadell (10%) y Bankia (9%). La entidad ha conseguido duplicar el número de usuarios en el último año, desde los 1,5 millones con los que contaba en junio de 2018, hasta los más de tres millones actuales.