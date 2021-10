CaixaBank mantendrá la peor hipótesis en tipos de interés para no acomodarse

CaixaBank no quiere relajarse. El consejero delegado del grupo, Gonzalo Gortázar, ha asegurado que seguirá trabajando bajo la peor hipótesis posible con respecto al comportamiento de los tipos de interés para no acomodarse, puesto que las organizaciones que adoptan esta postura pueden acabar desapareciendo. "Como gestores preferimos pensar en el entorno más difícil posible. Si luego las circunstancias son más positivas, evidentemente estaremos satisfechos y el banco tendrá un impacto positivo", ha dicho durante la rueda de prensa posterior a la presentación de los resultados de los nueve primeros meses del año.

Gortázar ha comentado que es evidente que los mercados en estos momentos empiezan a pensar en la una posible reversión del escenario antes que después. "Sin tener la bolsa de cristal, deseo que se produzca, aunque de una manera paulatina para que sea más sano", ha indicado. Considera que una subida de tipos sería bueno no solo para la propia entidad, sino también para la sociedad en su conjunto. "Lo mejor sería que sigan bajos, peor no negativos, porque ahora mismo es un problemón para las personas que ahorran, es una situación que no es natural", ha añadido el banquero.

En cualquier caso, prefiere no pensar en que se va a producir una alteración del patrón de comportamiento que se ha venido viendo en los últimos siete años. "Hemos tenido varias falsas alarmas y luego no se ha producido ningún movimiento en los tipos de interés", ha deslizado. Por ello, seguirán teniendo en cuenta una situación extremadamente difícil para no acomodarse. Cree que las entidades que trabajan con un escenario base más complicado son mejores. De todos modos, el "otro yo" de Gortázar estaría muy contento de la que la situación cambiara y se equivocase con su hipótesis de trabajo.

Aunque es consciente de los últimos repuntes de la inflación general, que no tanto de la subyacente, considera que lo más prudente es que el Banco Central Europeo (BCE) no realice movimientos de tipos en el corto plazo. El consejero delegado de CaixaBank aconseja dar el salto cuando exista una total seguridad de que se sale de esta situación de crisis generada tras la pandemia. Además, cree que aún debe producirse un debate serio y profundo sobre qué medidas son necesarias para tornar a una situación de estabilidad en las cuentas públicas y lograr una sostenibilidad de las mismas en el largo plazo.