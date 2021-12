Los camioneros mantienen el paro en Navidad tras reunirse con el Gobierno.

El Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) mantendrá el cierre patronal para los días 20, 21 y 22 de diciembre, según ha anunciado en un comunicado tras reunirse este jueves con representantes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Según explica la patronal, durante la reunión el Ministerio ha presentado un nuevo documento de propuestas que, si bien suponen algún avance, "queda lejos" de los objetivos marcados por la organización empresarial.

"Suponiendo un cierto avance respecto del documento anterior, aún queda lejos de los objetivos del CNTC, en cuanto a la mejora de las condiciones laborales de los conductores, así como un pulmón económico inmediato para profesionales y empresas", ha indicado la patronal en un comunicado. La CNTC ha hecho hincapié en que estas medidas se introduzcan por un procedimiento legislativo de "extrema celeridad", en atención "a la situación crítica y de urgente necesidad por la que atraviesa el sector".

El Gobierno propuso a las patronales en la anterior reunión una serie de medidas, entre las que se proponía la limitación para que la carga y descarga no la realicen los camioneros, pero sin llegar a prohibirlo, algo que también propuso para la revisión de precios del diésel, que el Gobierno también limita pero no prohíbe. Entre el resto de propuestas trasladadas por el Gobierno al CNTC, rechazadas por ahora, también se encuentra el compromiso por escrito de que no se introducirá ningún peaje a los transportistas sin el consenso del sector, en el marco de la medida en la que trabaja el Ejecutivo para implementar el pago por uso en las autovías a partir de 2024.

También amplía la altura y la masa máxima permitida en ciertos camiones, ofrece 20 millones de euros en ayudas para construir zonas de aparcamiento seguras de iniciativa privada, 400 millones para la renovación de flotas y 143 millones para la digitalización y capacitación digital, aunque todo ello ya estaba previsto en los programas del Ministerio. El presidente de la Asociación del Transporte Internacional por Carretera (Astic), Marcos Basante, ha explicado que en las negociaciones se plantean algunas cuestiones relacionadas con el planteamiento jurídico de alguna medida propuesta por el Gobierno.

"Notamos un avance respecto a la anterior reunión con el Mitma, aunque todavía es pronto para sacar conclusiones firmes", ha apostillado Basante. Al final de la reunión ha comparecido la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, para mostrar "su preocupación por el estado del sector, su conocimiento de los problemas expuestos en esta negociación y su voluntad por alcanzar una solución acordada".