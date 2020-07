Cellnex cierra la puerta a tener posición minoritaria en compañías como Telxius

Cellnex quiere llevar el timón de la gestión. Por esa razón, la gestora de torres de telecomunicaciones ha cerrado hoy la puerta de nuevo a asumir posiciones accionariales minoritarias en compañías como Telxius o la gestora de infraestructuras de la hongkonesa Hutchison. "Es imposible que Cellnex tenga un rol minoritario; somos un socio industrial y no somos un socio financiero", ha confirmado el consejero delegado de la compañía, Tobías Martínez.

En las últimas semanas se habían dado a conocer algunas conversaciones entre la propia Cellnex y Hutchison sobre una posible colaboración o la entrada de la firma española en la nueva gestora de torres de la segunda. Sin embargo, Martínez ha asegurado durante un encuentro con periodistas tras la junta general de accionistas que no tiene intención de cambiar su estrategia de mantener un rol mayoritario, con el que pueda influir en la gestión de las diferentes infraestructuras.

"Si es una posición minoritaria, no es para Cellnex", ha apuntado el primer ejecutivo. Pero sólo plantea una excepción a esa estrategia: sólo si esa posición es inicial y hay un camino bien marcado para lograr una mayoría. Sobre Hutchison sí que ha resaltado que es su principal cliente en Italia, con el que tienen una relación "histórica y muy importante" y con el que van a tener una relación más estrecha en Reino Unido tras la compra de Arqiva.

En el caso de Telxius, Martínez ha insistido en que sólo compiten en España. "Hay unas magníficas relaciones interpersonales y hay cooperación; pero si existen oportunidades en el mercado para Cellnex es una obligación tener la mayoría y el control", ha apostillado. De esta manera cierra la puerta definitivamente a operaciones donde entre en el accionariado de gestoras como la de la propia Telefónica.

Al margen de estas operaciones para tomar una participación minoritaria, desde la cúpula directiva de la cotizada aseguran que siguen analizando oportunidades, priorizando sobre todo los ocho países en los que está presentes en Europa, aunque sin abandonar posibles adquisiciones en Europa del Este. "En España hay oportunidades, por supuesto; no es un mercado que esté maduro y consolidado y que no se pueda hacer nada más", ha apuntado el CEO.

¿Más ampliaciones de capital?

En el lado del gobierno corporativo, la separación de Connect, donde convivía Edizione y los fondos soberanos, ha abierto la puerta a posibles reducciones de posición. La crisis de Atlantia en Italia ha puesto en una situación complicada a la familia Benetton. Sin embargo, el presidente no ejecutivo de Cellnex y representante de la familia en el consejo, Franco Bernabé, ha tratado de ser tajante: "Hay un compromiso muy fuerte".

Sobre la posible ampliación de capital, en Cellnex no cierran la puerta, aunque no quieren ir más allá. "Es algo que seguimos monitorizando y no descartamos adoptarlo en el momento adecuado", se ha limitado a asegurar Martínez. "Cualquier ampliación de capital que hagamos siempre irá relacionada con el crecimiento de la compañía", ha apuntado.

Más allá de que se amplíe el capital a corto plazo, desde la empresa se encuentran "absolutamente cómodos" con su posición de liquidez ante una segunda parte del año complicada por la crisis del coronavirus. En total cuenta con unos 4.000 millones de euros, después de haber cancelado un crédito puente que no se ha utilizado y el pago de 2.200 millones de euros de su inversión en la compra de Arqiva.