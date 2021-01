Leticia Comin, mano derecha de Albella, deja vacante el gabinete de la CNMV

Los cambios en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) no solo han sido en el primer nivel de dirección. La que era jefa de gabinete de Sebastián Albella, Leticia Comin, también deja su puesto en el regulador de los mercados bursátiles tras la ya consumada salida del expresidente y la llegada de Rodrigo Buenaventura y Montserrat Martínez. Su 'adiós' a esta institución deja vacante uno de los puestos de más relevancia que ya busca quién lo ocupe.

Leticia Comin Fernández-Cuesta trabajó durante nueve años en el despacho Linklaters, de donde también llegó en su momento el propio Sebastián Albella. En 2016, a la llegada del jurista al regulador, buscó una mano amiga que le ayudase en su labor y eligió a su compañera en el despacho de origen británico. Como ella misma reconoce en su perfil de LinkedIn, es especialista en derecho corporativo, habiendo trabajado en numerosas operaciones de fusiones y adquisiciones privadas y públicas, operaciones de private equity, joint ventures y reestructuraciones de operaciones transfronterizas y españolas.

Además, una de sus labores en el despacho era el asesoramiento regular a empresas españolas cotizadas en materia de gobierno corporativo, uno de los puntos en los que se ha trabajado notablemente en los últimos cuatro años en el regulador. En este sentido, fuentes conocedoras recuerdan su labor, no solo como mano derecha de Albella, también como alma máter de algunas de las iniciativas que se han llevado a cabo en los últimos años.

Fuentes conocedoras de la relación entre ellos recalcan a este medio la importancia del papel de Comin en CNMV, pues las incompatibilidades que arrastraba Albella por su labor profesional anterior durante los primeros años en el cargo, eran suplidas por su propia jefa de gabinete que ahora sale de la institución. En este sentido, y pese con la llegada de Rodrigo Buenaventura se habló de un espíritu continuista, el adiós de Comin da lugar a nuevos aires en el regulador.

Con su salida se queda pendiente la configuración del gabinete de la presidencia e, incluso, algunos observadores piensan que la recién nombrada vicepresidenta, Montserrat Martínez, podría tener su propio gabinete. La candidata propuesta por la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, para ser la segunda espada de CNMV dirigió durante los últimos dos años la oficina de presidencia de CaixaBank sumando también en los últimos meses la dirección de asuntos públicos de la entidad. Este hecho la obligará a abstenerse de las decisiones que competan a la entidad catalana.

Algunos observadores piensan que la vicepresidenta, Montserrat Martínez, podría tener su propio gabinete

Martínez ya ocupó puestos clave en la CNMV durante los mandatos de José Luis Rodríguez Zapatero. En concreto, fue la jefa de gabinete de Carlos Arenillas durante su etapa como vicepresidente, entre los años 2005 y 2007. Estas reminiscencias, unidas al importante papel que desempeñará en el regulador, hace pensar a algunos conocedores del mismo que la configuración de la cúpula podría volver a tener dos estructuras, una para la presidencia y otra para la vicepresidencia.

Los nuevos directivos de CNMV deberán afrontar un periodo de cuatro años que no se prevé sencillo. El propio presidente, Rodrigo Buenaventura, aprovechó su discurso en la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados para dibujar las líneas maestras de la que será su gestión al frente del regulador. En este sentido, pidió más medios para poder "navegar la crisis económica" y recordó que "no será este un periodo tranquilo, como no lo ha sido ninguno en los últimos 32 años".