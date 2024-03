Colonial vende tres plantas de oficinas en Madrid por 19 millones a la familia Esteve

La Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión Inmobiliaria (SOCIMI) Colonial continúa con su plan de desinversión. La firma ha anunciado este viernes la venta a Estinvest Properties, la 'family office' de la familia que lidera el grupo farmacéutico catalán Esteve, tres plantas de un edificio de oficinas situado en el número 27 del Paseo de Recoletos, en la ciudad de Madrid. Según ha destacado la cotizada en un comunicado, la operación se ha cerrado por un valor superior a los 19 millones de euros por los 2.000 metros cuadrados (m2) con los que cuenta la propiedad, adquirida por la firma entre 2019 y 2021.

La firma enmarca esta operación en su programa de desinversiones de activos, una estrategia en la que también se integraba la venta del complejo residencial Madnum, en Méndez Álvaro (Madrid), por 130 millones de euros y que elevan las operaciones cerradas por la cotizada a 150 millones de euros con una prima del 5% por encima de la última tasación, destaca Colonia.

La compañía destaca que los movimientos realizados para vender los activos se ha completado de manera "exitosa", con la venta de 723 millones de euros en activos correspondientes a 12 edificios en Madrid, un pequeño local en Barcelona y dos activos en París. La firma destaca que este programa ha aupado la liquidez del grupo a cerca de 2.903 millones de euros. Juanma Ortega, Chief Investment Officer de Colonial, afirma que Colonial ha logrado dirigir "el interés del inversor en la ciudad de Madrid hacia uno de sus activos con una operación ventajosa" y que permite a la cotizada "reciclar capital".

Colonial ha contado con el asesoramiento de la consultora inmobiliaria internacional JLL. Ignacio Sobrino, director de Inversión Nacional de JLL España afirma que “con esta operación, hemos podido capturar el interés de actores locales con visión a largo plazo que ponen en valor el potencial actual y futuro de los activos de oficinas en la ciudad de Madrid”.

Devaluación de activos

En el último ejercicio, Colonial ha sufrido por la devaluación de los activos inmobiliarios, particularmente en el segmento de las oficinas, que arrastra pérdidas de valor por el miedo a que las dinámicas del teletrabajo dejen los espacios de trabajo desiertos.

En 2023, los activos inmobiliarios perdieron un 13% de valor frente al año 2022 hasta los 11.336 millones de euros-o un 9% en términos like for like, es decir, en términos comparables-, según las cuentas anuales del grupo.