Colonial sufre con pérdidas la devaluación de activos pese a elevar un 8% sus rentas

El ajuste en la valoración de los activos inmobiliarios está pasando factura a las cuentas de resultados de las sociedades cotizadas de inversión inmobiliaria (Socimi). Colonial presentó unas pérdidas netas de 1.019 millones de euros este 2023 -frente a unos beneficios cercanos a 8 millones de euros en 2022-. La entrada en pérdidas ha estado marcada por la revalorización a la baja de sus activos inmobiliarios, que a cierre de año disfrutaban de una tasación de 11.336 millones de euros, un 13% menor a la de 2022 -o un 9% en términos like for like, es decir, en términos comparables-.

La firma, especializada en oficinas prime ha sufrido las correcciones que rondan al sector inmobiliario en Europa, con caídas de entre el 15% y el 25%, según detallan desde la Socimi. "En un entorno de tipos de interés altos, el valor de los activos se tiene que ajustar. Tenía que suceder", aseguró durante la presentación de los resultados el consejero delegado de Colonial, Pere Viñolas.

No obstante, la compañía cree que, en líneas generales, el 2023 ha sido un buen año, pese a las dificultades del sector inmobiliario que en España padece de una bajada en la inversión inmobiliaria comercial a 11.400 millones, unos 3.000 millones más baja que el desembolso promedio entre 2015 y 2019, según el último informe sectorial de CaixaBank Research. Viñolas ha resaltado que, en un sentido "operacional" y enmarcado en un año de ajuste, la actividad de la Socimi ha sido "excelente", al haber logrado obtener un beneficio neto recurrente de 172 millones de euros, un 7% más interanual.

Pese a las devaluaciones, la tasa de ocupación de los activos de oficinas de Colonial en Madrid, Barcelona y París rondan el 97%, con un 100% en París. Por otro lado, las rentas percibidas han aumentado un 8% en términos comparables hasta los 377 millones de euros. Según destacó Viñolas, la resistencia de ocupación y rentas de los activos de oficinas prueba que el impacto del teletrabajo sobre el subsector no se está notando. "A corto plazo ya hemos sufrido los efectos de los tipos de interés alto, ahora queda un remanente de inflación en el que el real state normalmente ejerce un papel de valor refugio a largo plazo. De lo primero hemos visto gran parte, de lo segundo [aún queda por ver]", estima el CEO.

Reconversión de activos

En los últimos años, Colonial ha estado impulsando proyectos con usos mixtos, como el complejo residencial y de oficinas Madnum, ubicado en Méndez Álvaro (Madrid), recientemente vendido a Bankinter por 130 millones o la reconversión de la sede de IBM en Madrid cuando el gigante tecnológico se mude, a lo largo de este año. Desde Colonial descartan que pretendan reconvertir su negocio desde las oficinas prime a la promoción de estos modelos mixtos como norma general. Viñolas afirmó que la visión a largo plazo se ceñía a la "patrimonialización" de activos, más allá de proyectos concretos.

Viñolas se desmarcó de la idea de que el nuevo interés estuviera entrelazado con la pérdida de interés inversor que está sufriendo el segmento de oficinas, y se limitó a apuntar la capacidad de la firma para realizar proyectos de transformación en las ciudades y patrimonializar sus activos al convertirse en el casero de los mismos.

En el apartado de desinversiones, la socimi estima que a los 150 millones de euros cerrados entre el último trimestre de 2023 y principios de 2024, el grupo espera mantener las ventas de activos a cerca de 500 millones de euros, según destacó el CEO.