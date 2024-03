El comprador de vivienda de lujo se vuelve 'silencioso' y sale de Marbella e Ibiza

Los tiempos de las mansiones ostentosas en Marbella están de capa caída. VIVA Sotheby's ha presentado este jueves El nuevo lujo, su análisis del mercado inmobiliario prime, del que se desprende un acentuado cambio de tendencia en las dinámicas de compra de los más acaudalados. España reunía a un tipo de cliente por ser "the place to be" en plazas muy focalizadas como Marbella o Ibiza, según afirma Paloma Pérez Bravo, CEO de VIVA Sotheby's International Realy. Pérez explica que desde la pandemia los ricos buscan espacios que, además de exclusivos, reúnan otras características menos exhibicionistas: "En lugar de Ibiza piden Menorca. En lugar de Marbella piden Estepona, Cádiz o la Costa Blanca". Según la CEO de la inmobiliaria especializada en las compraventas de más valor, los ricos buscan espacios sostenibles o con una mayor cercanía a la naturaleza: "Que tengan mucha luz, con colores claros y que recuerden a la naturaleza, colores claros...".

Pese a la pérdida de los clientes rusos tras la invasión a Ucrania -un perfil de gran importancia, sobre todo en la Costa del Sol-, las compras en el sector prime han vivido un año positivo, destaca la inmobiliaria. El sector ha logrado suplir sus carencias gracias a los compradores americanos -principalmente de Estados Unidos y México-.

La inmobiliaria destaca dos motivos. Por un lado, la debilidad del euro frente al dólar ha redireccionado mucho capital estadounidense hacia activos en Europa. Esto ha provocado que la mayor parte de los compradores de VIVA Sotheby's en Barcelona sean de EEUU, según destaca Christoph Toelle, socio director de Barcelona & Costa Brava Sotheby's International Realty.

Además, España ha ganado atractivo entre los más acaudalados de Latinoamérica por motivos de seguridad -física y jurídica- y cercanía cultural. Este hecho también ha ayudado a modificar los usos y costumbres en la compra de estas viviendas hacia dinámicas menos ostentosas. "El cliente tradicional ruso no premiaba tanto el lujo silencioso", afirma Pérez.

Este flujo está atrayendo las miradas de las grandes riquezas en el mercado inmobiliario español, cuyo crecimiento se ha visto inalterado pese al aumento de los tipos de interés y el alza de la inflación y ha mantenido un incremento interanual del precio de las transacciones del 6% con una subida del volumen de ventas del 40% en 2023, detallan los datos de la inmobiliaria. Esa falta de impacto del endurecimiento de la política monetaria se basa en que la mayoría de las compraventas se hacen al contado. El informe afirma que el año pasado se han producido operaciones totalmente en efectivo entre 600.000 y 11 millones de euros.

Según la gestora de VIVA Sotheby's, este renovado interés en el mercado español ha reducido la oferta, lo que ha tensionado los precios al alza, un cambio de tendencia en el segmento más lujoso español, que ha estado marcado tradicionalmente con más oferta que demanda, apunta.

En este aspecto, la llegada de inversión latinoamericana a la capital de España tiene un papel importante y está permitiendo que compita con grandes plazas europeas. "Madrid se está convirtiendo en lujosa ahora. Atrae a clientes que llegan a gastarse 20 millones de euros, como lo hacen en París o en Londres", detalla Pérez.

¿Quién compra lujo?

El inmobiliario de lujo no es un capricho. Según detalla la CEO de VIVA Sotheby's, los activos inmobiliarios deben de ser elementos que puedan ser disfrutados y que puedan dar réditos económicos en un futuro. "[Los clientes] siempre están muy bien informados y necesitan ver retorno en el gasto", detalla.

En este sentido, la mitad de las compras se realizan como inversión, no para disfrutar de la residencia. Sotheby's apunta que, además, los compradores tienen una alta movilidad geográfica, lo que provoca que tiendan a ser multipropietarios -solo el 5,5% de los clientes tienen una única vivienda-.

Al ser una inversión, el real state compite con otros activos de lujo, aunque las propiedades mantienen una holgada ventaja frente a sus competidores y sigue siendo el valor refugio preferida por encima de relojes, vinos y bebidas espirituosas o piezas de arte, destacan.

Además, otros factores que mueven a los clientes del inmobiliario premium es la sostenibilidad, ya que buscan que sus viviendas sean acordes con el medioambiente y dispongan de materiales de larga duración, paneles solares, espacios de carga para vehículos y que estén ubicados en entornos naturales. Por otra parte, entornos fiscales favorables y las medidas como las golden visas destacan también entre los principales tractores de personas pudientes en busca de inmuebles de lujo.