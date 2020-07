El comité sigue en la lucha para alargar las consultas sobre el ERE de Alcoa. 

Los sindicatos mantienen su lucha para que la planta de Alcoa tenga futuro. El comité de empresa y representantes de Alcoa están de nuevo reunidos en Lugo, en el último encuentro previsto del período de consultas previo a la aplicación de un ERE que puede dejar en la calle a más de medio millar de trabajadores de la factoría de aluminio primario de San Cibrao (Lugo), y las negociaciones se centran en este momento en una prórroga de esas consultas.

“Creemos que tiene que haber prórroga. Estuvimos quince días confinados. Eso es lo mínimo que tienen que prorrogar. Lo mínimo serían quince días, pero lo normal sería un mes, dada la información que se ha manejado y las soluciones que ayer pusimos sobre la mesa”, dijo a los medios de comunicación el presidente del comité, José Antonio Zan, antes de entrar en la penúltima reunión del período de consultas.

Zan lamentó que "la empresa se niegue a hablar de soluciones" y que "solo quiera hablar del cierre de la planta".

“Deberíamos darnos un mes de prórroga. No es lógico que sigamos así. La empresa tiene que empezar a abrirse a las soluciones que estamos poniendo sobre la mesa, porque son bastante factibles”, insistió.

Por otra parte, aunque la empresa “argumenta muchos millones de pérdidas” para proponer la paralización de las cubas, opina que el comité le “desmontó” ayer esa argumentación con datos “económicos”.

“Ni sesenta millones de pérdidas ni cuentos. Desde el 28 de mayo que se abrió este proceso, con lo que ha subido el aluminio hasta el día de hoy, la empresa en un año de funcionamiento ganaría unos 30 millones de euros. Entonces no puede decir que tiene sesenta millones de pérdidas”, dijo Zan.

Desde su punto de vista, este “ERE no tiene sentido desde el principio, porque no se puede pretender parar todas las cubas por pararlas, y decir que no das más solución que el despido. Hay que buscar otras soluciones”.

Según Zan, la empresa no ha buscado “ningún proceso de venta, ni un socio energético ni siquiera la solución de darle las llaves al Gobierno y, dado que él tiene un socio energético y un inversor, que sea quien lo gestione”.

Solo habla, afirmó el representante de los trabajadores, de “parar las cubas y luego a ver qué pasa”.

“Eso es un ataque a la planta y al futuro de toda A Mariña lucense”, añadió, “y eso no se puede permitir”.

Si finalmente no hay acuerdo entre la empresa y el comité, el período de consultas terminará mañana, viernes, de modo que la compañía podría comenzar a aplicar el ERE a partir del sábado.