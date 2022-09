El Corte Inglés avanza con la venta de activos y se desprende de dos edificios

El Corte Inglés pisa el acelerador en su estrategia de desprenderse de algunos activos inmobiliarios, tanto de sus centros comerciales menos rentables como de otros edificios, tras vender dos inmuebles en el centro de Madrid que estaban dedicados principalmente a oficinas. En concreto, la compañía de grandes almacenes ha vendido a la alianza inmobiliaria formada por Mapfre y Swiss Life Asset Managers el edificio que albergó en su día la sede de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), en la calle Alberto Bosch 13 de Madrid.

Este edificio, con una superficie aproximada de 4.000 metros cuadrados y 7 plantas, construido en 1970, se lo compró El Corte Inglés a la RFEF hace siete años por 24 millones de euros, con el objetivo, entonces, de ubicar en este inmueble la sede de su propia agencia de viajes. La compañía que preside Marta Álvarez también se ha desprendido de un edificio de oficinas en la zona de Azca (Madrid), que cuenta con cerca de 2.400 metros cuadrados de superficie y 150 plazas de aparcamiento, por un importe que ronda los 11 millones. La socimi Merlin Properties, el nuevo propietario, ha comunicado este viernes la adquisición de este edificio en Azca, una de las zonas más cotizadas de la capital ubicado al norte, en su corazón económico-financiero.

En 2020, El Corte Inglés hizo pública su intención de comenzar a vender los centros comerciales menos rentables, con el fin de equilibrar las cuentas y, por otro lado, hacer una apuesta más importante por el comercio en línea. Aunque estas dos recientes operaciones en Madrid se centran en edificios ajenos a la actividad comercial, se enmarca en la estrategia en paralelo de desprenderse de otros activos vinculados al arrendamiento a terceros y de oficinas. En enero, El Corte Inglés y Palladium, que participaban al 50% en el sector hotelero, decidieron vender la cadena Ayre a Eurazeo (firma de inversión francesa) y centrarse en el segmento de hoteles de alto valor añadido. La operación incluyó la venta de cinco hoteles de la marca Ayre situados en Barcelona, Madrid, Córdoba y Oviedo; así como un solar en Oporto (Portugal).

La cadena de grandes almacenes y Palladium reforzaron así su cadena hotelera, Only You, en tanto que la primera construirá un hotel de 133 habitaciones y no menos de 4 estrellas en dos edificios en las calles en esquina de Goya 89 y Conde de Peñalver 3, que fueron adquiridos por Construcciones Alcoral (propiedad de El Corte Inglés) en los años 1973 y 1977. Esta revisión de la cartera de hoteles y la apuesta en solitario en el sector se suma, aunque no incluido expresamente, al plan de reconversiones y desinversiones emprendido por El Corte Inglés, y fluye en paralelo a la apertura de nuevas áreas de negocio, al margen del 'retail', en el mundo de los servicios y de la alimentación. Un hotel en propiedad y en solitario, la telefonía móvil (Sweno), una compañía de seguridad y alarmas (Sicor), una filial logística (Corola), la compra de los supermercados Sánchez Romero y su alianza con Logitravel han dado forma, por el momento, a esa diversificación emprendida por El Corte Inglés.

Varios cierres en España

Incluido en el plan de cierres, El Corte Inglés ordenó antes del verano la clausura de sus establecimientos en el centro comercial La Vaguada (Madrid), Parquesur (Leganés) y Gran Vía 20 (Bilbao), en el marco de su plan 2020 para estrechar la red y equilibrar las cuentas. En el caso de Madrid, el objetivo que persigue la empresa con estos cierres es potenciar los negocios en otras zonas de la capital, en concreto en los centros de Castellana, Sanchinarro y El Bercial.

La compañía ya explicó que esta estrategia se enmarca en el concepto general de eliminar las tiendas de menor tamaño y en régimen de alquiler, de tal forma que se refuercen los grandes centros próximos. En esa línea de actuación, la cadena prescindió de otros establecimientos en Burgos, como el de la calle de La Moneda o la tienda ubicada en la calle Vitoria; y echó el cierre definitivo a ocho centros comerciales, los más significativos en la calle Francesc Macia (Barcelona), en Linares (Jaén) o en El Tiro (Murcia). En una línea similar, El Corte Inglés también ha reconvertido algunos edificios para transformarlos en 'outlet' (Arapiles en Madrid, Sevilla Este o Guadalajara).